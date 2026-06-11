"Грубо погазване на закона": Бивш регионален министър с коментар за Баба Алино

„За мен това е грубо погазване на закона. Дошъл е един чуждестранен инвеститор с поведение на бандит, на престъпник. Така ми се видя, че господин Невзоров подлежи на мобилизация, т.е. по някакъв начин е заобиколил или измамил законодателството в Украйна. На младите мъже, които подлежат на мобилизация, е забранено да напускат Украйна, и това е така от години“. Това коментира в студиото на „Лице в лице“ по bTV Виолета Комитова – архитект, бивш депутат и бивш служебен министър на регионалното развитие.

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„Първо там е направил някаква измама, дошъл е тук, накупил е българска гора и е започнал да строи, при това с огромна скорост. Даже не е купил всичко – имало е и заменки. Един е имал 6 декара, другият и третият са събрали до 100 декара. След това е започнал да строи и да върши безобразия с изключителна скорост. Към началото на 2025 г. има 15 незаконни обекта. В средата на 2026 г., след 18 месеца, вече са над 100“, посочи Виолета Комитова.

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„Той строи средно по 4–5 обекта на месец. Това означава по един обект на седмица. Апартаменти ли са, сгради ли са, какви точно са тези обекти – не знам. Предполагам, че са основно апартаментчета за продажба“, отбеляза тя. „Това обаче е допуснато с участието на много институции. Аз преброих 9–10 министерства. По принцип незаконното строителство се контролира според категорията на обекта. По-ниските категории – четвърта, пета и шеста – се контролират от регионалните дирекции за национален строителен контрол (РДНСК) и от общинските отдели по строителен контрол. Там попадат плажове и подобни обекти.

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По-високите категории – първа, втора и трета, се контролират от ДНСК и от МРРБ“, посочи Комитова. „В случая тук са замесени много неща. Сградите са от по-ниска категория и попадат в компетентността на общината. Но чуваме, че там има трафопостове. Те са от по-висока категория и се контролират от ДНСК. Трафопост не може да бъде от четвърта, пета или шеста категория“, заяви бившият министър.

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„Но как започва измамата? Собственикът прави невярна декларация, като заявява, че тези сгради са построени преди 2001 г. Това е прословутото удостоверение за търпимост. Собственикът лъже и намира един любезен нотариус, който заверява тази декларация. Нотариусът също удостоверява невярно, че сградите са построени преди 2001 г.“, отбеляза Комитова.