Има ли достатъчно гориво и какво ще стане с "Лукойл": Енергийният министър каза

„Ще има достатъчно гориво в България. На територията на страната ще си гарантираме най-добрата цена на горивото. В България са най-добрите цени на дизел и бензин". В това увери енергийният министър Жечо Станков в предаването „Защо, г-н министър" по bTV. По думите му всичко зависи от геополитическата обстановка на пазара затова дали ще има поскъпване на цената на горивото.

За 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво ще бъдат съхранени на територията на страната. Енергийният министър обаче настоя за отпадане на временната забрана за износ на дизел и авиационно гориво, която се гласува от Народното събрание.

Какво ще стане с "Лукойл"?

Още: Официално: Великобритания издаде временен лиценз за сделки с „Лукойл Интернешънъл“ до 26 февруари

Според него особеният търговски управител не може сам еднолично да реши дали ще продаде „Лукойл“ или не. Не се нае обаче да каже дали държавата трябва да купи част от рафинерията в Бургас, но изрази надежда "Лукойл" да продължи работи.

Той коментира и протестите срещу Бюджет 2026, като уточни, че това е единственият възможен бюджет. Според Станков обаче трябва да видим в каква посока може да бъде подобрен. Енергетиката трябва да бъде държана стабилна, цената на електроенергията и на газа също трябва да бъде държана поносима за потребителите. Моята задача е да изпълнявам обещанията си като министър, подчерта министърът.

Той обясни че е имал възможност да се разходи сред протестиращите и да говори с тях. Част от хората го питали за данък „дивидент“, както и за повишаване на осигуровките, уточни Станков.

Според него най-лесното решение би било да се сложи край на управлението. Без да има стабилно правителство и работещ парламент, няма как да има стабилност в държавата, добави той.

Още: Митрофанова: България става все по-русофобска, но ние ще си търсим правата