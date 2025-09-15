Инфлацията в България остава над 5 процента

Годишната инфлация в България остава на равнище 5,3 на сто, колкото беше и през юли. Това показват новите данни на Националния статистически институт (НСИ). Инфлацията е измерена чрез Индекса на потребителските цени (ИПЦ). Месечната инфлация за август спрямо яли все пак спада до 0,1 на сто, след като през юли, отнесено към предходния месец, тя скочи до 1,7 на сто.

Инфлацията през ХИПЦ

През август 2025 г. месечната инфлация, измерена през Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ), също е 0,1 на сто, а годишната инфлация е 3,5 на сто.

Още: Инфлацията в Германия се повишава, а във Франция се забавя

Инфлацията от началото на годината (август 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 4,2 на сто по ИПЦ, а средногодишната инфлация за периода септември 2024 - август 2025 г. спрямо дванадесетте месеца до август 2024 г. е 3,4 на сто.

Инфлацията според ХИПЦ от началото на годината (август 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3,4 на сто, а средногодишната инфлация за периода септември 2024 - август 2025 г. спрямо периода септември 2023 - август 2024 г. е 2,9 на сто.

Натрупаната инфлация, измерена чрез ХИПЦ, за последните три години (август 2025 г. спрямо август 2022 г.) е 13,9 на сто, а за последните пет години (август 2025 г. спрямо август 2020 г.) е 34,3 на сто, според данните на НСИ.

Още: Инфлацията в Румъния чупи рекорди, на път е да стане двуцифрена