Войната в Украйна:

Италия ще преразгледа Плана си за възстановяване и устойчивост

26 септември 2025, 17:25 часа 230 прочитания 0 коментара
Италия ще преразгледа Плана си за възстановяване и устойчивост

Италия ще преразгледа своя Национален план за възстановяване и устойчивост, предаде италианската информационна агенция ANSA.

Предложеното преразглеждане на ПВУ „ни позволява да преодолеем няколко критични проблема и да разпределим ресурсите по-ефективно, включително чрез използването на нови финансови инструменти“, обясни премиерът на страната Джоржда Мелони по време на заседанието на Управителния комитет.

"По-специално, планирахме да въведем нови мерки, които могат да бъдат приложени в рамките на много кратките срокове, определени в Плана, и да засилим онези интервенции, които дават резултати, надхвърлящи очакванията, с особено внимание към конкурентоспособността, развитието на инфраструктурата и социалното и териториално сближаване на нашата нация", добавя още тя и се похвали, че през тези три години управление страната й е постигнала 100% от планираните цели, добави тя. ОЩЕ: "Няма тема като 6 млрд.": Дончев отрече да има риск за парите по ПВУ заради Коцев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Италия План за възстановяване Джорджа Мелони информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес