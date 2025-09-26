Италия ще преразгледа Плана си за възстановяване и устойчивост

Италия ще преразгледа своя Национален план за възстановяване и устойчивост, предаде италианската информационна агенция ANSA.

Предложеното преразглеждане на ПВУ „ни позволява да преодолеем няколко критични проблема и да разпределим ресурсите по-ефективно, включително чрез използването на нови финансови инструменти“, обясни премиерът на страната Джоржда Мелони по време на заседанието на Управителния комитет.

"По-специално, планирахме да въведем нови мерки, които могат да бъдат приложени в рамките на много кратките срокове, определени в Плана, и да засилим онези интервенции, които дават резултати, надхвърлящи очакванията, с особено внимание към конкурентоспособността, развитието на инфраструктурата и социалното и териториално сближаване на нашата нация", добавя още тя и се похвали, че през тези три години управление страната й е постигнала 100% от планираните цели, добави тя. ОЩЕ: "Няма тема като 6 млрд.": Дончев отрече да има риск за парите по ПВУ заради Коцев