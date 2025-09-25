"Няма тема като 6 млрд.": Дончев отрече да има риск за парите по ПВУ заради Коцев

Гоним амбициозен срок до август 2026 г. Искам категорично да кажа, че няма такава тема като 6 млрд. под въпрос. Нека тези политически бури не довеждат до колебание и темпът на изпълнение да не бъде забавен. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев в началото на днешното правителствено заседание по повод изпълнението на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Той откри заседанието на Министерския съвет заради отсъствието на премиера Росен Желязков, който е в Ню Йорк за Общото събрание на ООН.

Припомняме, че в сряда (24 септември) либерални депутати, част от което политическо семейство е и ПП, поисаха в писмо до Европейската комисия да замрази второто плащане по Плана за възстановяване с аргумент неизпълнени реформи. От групата Renew Еurope считат за недопустимо независимият антикорупционен орган КПКОНПИ да се използва като бухалка за политически саморазправи, както се представя ареста на варненския кмет Благомир Коцев. Реформирането на антикорупционната комисия бе една от заложените в плана реформи.

Финансиране ще има

"Една от първите задачи на това правителство преди осем месеца беше спасяването на ПВУ. Бяха положени невероятни усилия, до голяма степен успешни. Бяха реорганизирани инвестициите, защото много от тях бяха фактически невъзможни", припомни Дончев.

"Планът беше предоговорен заедно с Европейската комисия. Най-важното, което направи това правителство, е да ускори плащанията и изпълненията на проектите", каза вицепремиерът.

И допълни, че ако за четири дни е имало плащания от около 8%, към момента те са вече близо 23%. Дончев отново каза, че изпълнението на ПВУ върви добре.