Иван Иванов за АМ “Европа“: За осем месеца наваксахме 4 пропилени години

С това символично пускане в експлоатация на магистрала Европа показахме, че буквално за 8 месеца това правителство направи нещо, което беше пропиляно за четири години, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на откриването на последния участък на АМ “Европа“. Той посочи, че най-важното е , че всички тези инфраструктурни проекти, които българските граждани очакват в момента са в ход и се очаква в рамките на мандата те да бъдат завършени. Днес свързаността между Ориента и Западна Европа е факт, а самото име на магистралата символично подчертава това обединение.

Иванов допълни, че е важно "тези приоритетни проекти, които сме набелязали за свързаността със севера и юга да бъдат факт скоро, защото това е един от ангажиментите на този кабинет, а и очакванията на нашите европейски партньори са такива".

За средната скорост

На въпрос свързан със средната скорост по магистралата, Иванов отговори, че ще бъде мерена когато бъдат сложени камерите на рамките на тол системата, като допълни, че правилата за движение трябва да се спазват от всички.

Снимка МРРБ

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП "Калотина").

Разпределяне на трафика

В магистралата се включва и Северната скоростна тангента, чрез която автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ "Хемус" и АМ "Тракия".

На днешната церемония въведен бе последният участък, който е между Сливница и Софийския околовръстен път и е с дължина от 16,5 км.

БТА припомня, че миналия месец министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов инспектира

довършителните работи по магистралата и заяви, че качеството на изпълнение е много добро. Финансирането на участъка е по програми от Европейския съюз.

