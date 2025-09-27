Как да си изиграем картите при транзита на руски газ: Петролната асоциация коментира

"България няма никакви проблеми и не внася никакви количества руски газ. Големите количества транзит на руски газ много трудно ще се спрат, защото трябва да се спре синьото гориво за Унгария и Сърбия. Ние трябва да си изиграем картите, така че да не плащане обезщетение на някой от оператотите и доставчиците". Това заяви председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация Светлосав Бенчев пред bTV.

Има ли в България руски сенчест флот?

Според него политиците трябва да помислят как да предоговорят условията за доставката на газ. "Спирането на транзиа на руски газ ще се случи спрямо пътната карта. Енергетиката започва да се превръща в политика", коментира Бенчев. Той добави, че звучи много добре да вземем от някого 3 млрд. лв. от транзит на руски газ, но въпросът е как да се вземат.

Според него всичко зависи как ще бъдат изиграни картите, ако се наложи такса за транзит на руски газ. "В момента няма забрана за търговия с руски газ. Ако Европейската комисия го реши и каже да не се внася и транзитира руски газ, тогава трябва да поискаме съответните финансови компенсации", поясни Светослав Бенчев.

Той също определи договора с "Боташ" като неизгоден. Договорът ще е полезен в случай на затруднени доставки. "В момента България си доставя петрол от целия свят, но никакъв случай от Русия. Няма данни в България да оперира руски сенчест флот", категоричен бе Светослав Бенчев.

Експертът бе категоричен, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не може да ни размаха пръст заради престола.

