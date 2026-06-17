Китай държи Европа за гърлото с критичните суровини

За НАТО осигуряването на критични суровини е от решаващо значение. Още през 2024 г. Алиансът идентифицира осем оръжейни системи, за които доставките на суровини остават ненадеждни. Това се отнася за всички основни видове въоръжени сили.

Сред 12-те критични суровини, определени като особено важни за отбраната, са галий, германий, волфрам и редкоземни елементи. Волфрамът, заради своята твърдост и устойчивост на високи температури, се използва в двигатели и бойни глави. Германий е необходим за устройствата за нощно виждане, а антимонът - за производството на бронебойни боеприпаси.

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Китай използва суровините като инструмент за натиск

Китай е най-важният световен доставчик на редица критични суровини и все по-често използва експортните ограничения като инструмент за икономически и геополитически натиск.

Според Международния институт за стратегически изследвания делът на Китай в световното производство на волфрам достига 86%, докато Европа покрива около 80% от нуждите си чрез внос.

През последните години Пекин неколкократно ограничи износа на стратегически минерали. От 2023 г. са в сила ограничения върху доставките на галий и германий, което доведе до рязко поскъпване на двата метала. Само от началото на годината цената на германия е нараснала с над 30%.

Проблемът не засяга само отбраната. Критичните суровини са незаменими и за производството на вятърни турбини, електромобили, полупроводници и широка гама електронни устройства. Това означава, че въоръжените сили, здравните системи, енергийните мрежи и цифровата инфраструктура са изложени на риск при евентуални прекъсвания на доставките. Още: След открито ново находище: България може да стане основен производител на критични суровини в Европа

Според Йорис Тиър от Института за изследвания на сигурността на ЕС европейските компании, които кандидатстват за разрешения за внос на определени суровини от Китай, са принудени да предоставят подробна информация за своите продукти и производствени процеси. По думите му това създава допълнителни рискове за сигурността.

Амбициозните цели на ЕС

В опит да намали зависимостта си от китайските доставки Европейският съюз прие Европейския закон за критичните суровини, който влезе в сила през май 2024 г. Законът предвижда до 2030 г. поне 10% от необходимите суровини да бъдат добивани в ЕС, 40% да бъдат преработвани на територията на съюза, а 25% от търсенето да бъде покривано чрез рециклиране. Освен това зависимостта от една отделна държава доставчик не трябва да надвишава 65% от потреблението на дадена стратегическа суровина.

За постигането на тези цели Брюксел възнамерява да подкрепя стратегически проекти за добив, преработка и рециклиране както в рамките на ЕС, така и чрез партньорства с трети държави. Още: Заради зависимост от Китай: САЩ създават стратегически запас от критични минерали

Въпреки това много компании вече изпитват затруднения.

„В момента наблюдаваме сериозен недостиг на германий", казва Кристиан Хел, старши мениджър за германий и редки метали в германска компания за търговия със суровини.

По думите му част от предприятията вече срещат сериозни проблеми при осигуряването на необходимите количества.

Финансирането остава голямата пречка

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Най-сериозното предизвикателство пред възстановяването на европейския суверенитет в сектора остава финансирането.

Въпреки перспективите за високи цени на суровините в дългосрочен план много частни инвеститори избягват минните проекти. Анализ на Центъра за глобална енергийна политика към Колумбийския университет и Световния икономически форум показва, че техническите трудности, продължителните срокове за разработка и политическите рискове често водят до недостатъчна възвръщаемост, за да привлекат традиционните финансови институции.

Предпазливият подход на Европа контрастира с действията на САЩ. Администрацията на Доналд Тръмп е отпуснала заеми за над 10 млрд. долара и е придобила участия в компании, за да подкрепи повече от две дузини проекта в сектора. Обсъждат се и механизми за минимални изкупни цени, гарантирани от държавата.

Въпреки това и американските усилия едва ли ще бъдат достатъчни, за да подкопаят доминиращата позиция на Китай в краткосрочен план. Още: "България има потенциал за добив на критични суровини": Взети са проби от "Марица Изток"

За да се разшири капацитетът за преработка и да се ускори разработването на нови находища в Европа, е необходимо значително увеличение на инвестициите. Част от предложените решения включват по-активна държавна намеса, което неизбежно предизвиква скептицизъм сред поддръжниците на свободния пазар.

Има и по-пазарни решения

Световният икономически форум предлага по-малко интервенционистки подход чрез развитие на фючърсните пазари за критични суровини.

Това би позволило по-прозрачно ценообразуване и по-добро управление на риска, свързан с колебанията на цените. Още: САЩ подписаха споразумение за добив на редкоземни елементи със страна от бившия СССР

Въпреки че вече съществуват фючърсни пазари за кобалт и литий, обемите на търговия остават значително по-ниски от тези при медта и алуминия. При материали като германий сделките все още се договарят основно директно между купувачи и продавачи, без публично обявяване на цените.

Експертите настояват и за ускоряване на процедурите по издаване на разрешителни, както и за по-добър обмен на информация между европейските институции.

Според Хенрике Зиверс от Федералния институт за геонауки и природни ресурси всяка държава членка продължава да поддържа собствена база данни за минералните си ресурси, което затруднява общоевропейското планиране.

Рециклирането може да се окаже ключово

Нови споразумения с богати на ресурси държави също биха помогнали за диверсифициране на доставките. ЕС и САЩ вече подписаха партньорство за сътрудничество при картографирането и разработването на нови ресурси, макар документът да няма обвързващ характер.

Особено внимание се отделя на рециклирането.

Докато метали като алуминий и стомана вече се рециклират в големи мащаби, при други елементи, включително германий, значителни количества все още попадат на сметищата.

„Освен това се нуждаем от собствен контрол върху износа", казва консултантът Волфганг Бернхарт. „В момента компаниите могат да продават извлечени чрез рециклиране критични суровини извън ЕС." Още: Проект за милиарди: В 13 държави от ЕС започва производство на стратегически суровини

Кристиан Хел смята, че държавите членки могат да покриват между 5% и 10% от нуждите си чрез рециклиране.

„Много неща, които се произвеждат и вече не са необходими, все още просто се изхвърлят. Вече не можем да си позволим този лукс", подчертава той.

Автори: Катрин Босли, Майкъл Раш, Роланд Шоу за NZZ

Превод: Ганчо Каменарски