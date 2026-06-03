Китай затяга нова примка на зависимост около врата на Путинова Русия, Беларус също е незаменим сега

Китай увеличава производството на ток толкова бързо, че скоро може да го използва не само за собствената си икономика, но и като инструмент за влияние върху съседни държави. Само през 2025 г. страната добави рекорден обем нови енергийни мощности. Пекин строи десетки въглищни електроцентрали, активно развива възобновяема енергия и изгражда 39 ядрени реактора - повече от всяка друга страна в света.

Енергийният излишък вече позволява на Китай да изнася електроенергия за съседните страни и да увеличава зависимостта им от китайската енергийна система. С течение на времето това може да се превърне в инструмент за влияние, толкова важен, колкото петрола или газа.

За Русия това създава определени проблеми. Износът на електроенергия за Китай рязко намаля, а в руския Далечен изток се разраства дискусията за внос на ток от Китай, с което китайската икономическа примка около врата на Путинова Русия ще се затегне още повече, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.

Moscow wanted to sell electricity to China. Now the situation may be reversed



China is increasing electricity production so rapidly that it may soon use it not only for its own economy, but also as a tool of influence over neighboring countries.



In 2025 alone, the country added… pic.twitter.com/i5Xu4BOKkp — NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2026

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Беларус и Северна Корея - "икономически опори"

Междувременно, износът на беларуски бензин и дизел за Русия стигнаха нови върхове - ТАСС съобщи, че общите му продажби на международната борса в Санкт Петербург (SPIMEX) в момента са 26 пъти по-високи, отколкото в същия период на миналата година (23 640 000 тона спрямо 900 000), а продажбите на дизел са 3 пъти по-високи. РБК вече информира, че руските власти обмислят увеличаване на данъчния амортисьор за внос на беларуско гориво - политически механизъм, използван за стимулиране на продажбата на гориво на Русия. Накратко - ако цената на даден петролен продукт е над средната за световните пазари, в руската хазна се плащат отчисления от компаниите-производители-търговци. Ако е под средната цена, Русия плаща на компаниите.

А същевременно в социалните мрежи в Русия се споделя клипче, за което се твърди, че показва севернокорейци, идващи да работят в Русия:

A video has appeared on Russian social media, allegedly showing the arrival of North Korean migrant workers for construction work in Russia.



Users are noting their formal suits. pic.twitter.com/he8xpMFgFm — NEXTA (@nexta_tv) June 2, 2026

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