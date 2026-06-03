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Китай затяга нова примка на зависимост около врата на Путинова Русия, Беларус също е незаменим сега

03 юни 2026, 9:59 часа 155 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Китай затяга нова примка на зависимост около врата на Путинова Русия, Беларус също е незаменим сега

Китай увеличава производството на ток толкова бързо, че скоро може да го използва не само за собствената си икономика, но и като инструмент за влияние върху съседни държави. Само през 2025 г. страната добави рекорден обем нови енергийни мощности. Пекин строи десетки въглищни електроцентрали, активно развива възобновяема енергия и изгражда 39 ядрени реактора - повече от всяка друга страна в света.

Енергийният излишък вече позволява на Китай да изнася електроенергия за съседните страни и да увеличава зависимостта им от китайската енергийна система. С течение на времето това може да се превърне в инструмент за влияние, толкова важен, колкото петрола или газа.

За Русия това създава определени проблеми. Износът на електроенергия за Китай рязко намаля, а в руския Далечен изток се разраства дискусията за внос на ток от Китай, с което китайската икономическа примка около врата на Путинова Русия ще се затегне още повече, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.

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Беларус и Северна Корея - "икономически опори"

Междувременно, износът на беларуски бензин и дизел за Русия стигнаха нови върхове - ТАСС съобщи, че общите му продажби на международната борса в Санкт Петербург (SPIMEX) в момента са 26 пъти по-високи, отколкото в същия период на миналата година (23 640 000 тона спрямо 900 000), а продажбите на дизел са 3 пъти по-високи. РБК вече информира, че руските власти обмислят увеличаване на данъчния амортисьор за внос на беларуско гориво - политически механизъм, използван за стимулиране на продажбата на гориво на Русия. Накратко - ако цената на даден петролен продукт е над средната за световните пазари, в руската хазна се плащат отчисления от компаниите-производители-търговци. Ако е под средната цена, Русия плаща на компаниите.

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А същевременно в социалните мрежи в Русия се споделя клипче, за което се твърди, че показва севернокорейци, идващи да работят в Русия:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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