"Държим Канада отговорна": Тръмп заплаши с нови мита (СНИМКА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита, заради дима от горските пожари, който влоши сериозно въздуха в голяма част от страната в навечерието на финала на Световното първенство по футбол. "Държим Канада отговорна," написа Тръмп в Трут Соушъл и добави, че нахлуването на замърсения и вреден за здравето въздух от пожарите е "напълно неприемливо." Още: Тръмп намалява митата върху вноса на мед, алуминий и желязо, но при едно условие

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"Ще се обадя на министър-председателя, за да разбера какво възнамеряват да направят по този въпрос", каза Тръмп.

Той се закани да добави цената на замърсяването към митата за вноса на американски стоки, които Канада плаща. В момента те са между 10 и 50 процента.

Припомняме, че САЩ наложиха и 25-процентно мито върху определени стоки, внасяни от Бразилия. Разследване установи, че южноамериканската страна прилага "несправедливи" търговски практики.

Решението за новите мита бе оповестено от търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър. Той подчерта, че разследването е стигнало до заключението, че бразилските политики вредят на интересите на американците.

Според Службата на търговския представител на САЩ (USTR) разследването е идентифицирало опасения, свързани с практиките в сферата на цифровата търговия, преференциалните тарифни политики, достъпа до пазара на етанол и редица други области.

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