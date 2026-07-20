Лионел Меси с откровено признание за загубения финал на Мондиал 2026

Капитанът на Аржентина Лионел Меси проговори след загубения финал на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Испания напълно надигра "гаучосите" и заслужено вкара гол в 106-а минута, с който взе титлата. Меси бе съкрушен от случилото се в последния му мач на световната сцена и не успя да сдържи сълзите си след края на решаващия двубой. Ден по-късно той се обърна към феновете си в социалните мрежи, за да сподели чувствата си от изпуснатия трофей.

Първи думи на Меси след загубения финал

Меси заяви, че болката е огромна и че ще отнеме време, докато раната зарасне. Той все пак отчете постижението на "гаучосите", които се класираха на втори пореден финал и общо трети за последните четири турнира. На 39 години е малко вероятно аржентинецът да участва на Мондиал 2030, въпреки че все още не е изяснил бъдещето си в националния отбор.

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"Болката е огромна и ще отнеме време тази рана да зарасне. Но аз се държа и за всички хубави моменти", написа Меси в социалните мрежи. "Мачовете, които обърнахме, като дадохме всичко от себе си - моменти, които ще останат завинаги в паметта ни - и подкрепата на цяла една страна, която, съчетана с упоритата работа и усилията на този отбор, ни върна отново сред световния елит. Трудно е в момента да оценим напълно постижението ни, но този отбор стигна до два поредни финала на Световното първенство."

"Благодаря ви от дъното на сърцето си за всеки поздрав и съобщение. За пореден път успяхме да се обединим като нация и да застанем рамо до рамо, споделяйки огромната гордост, че сме аржентинци. Искам също да поздравя Испания за спечелването на шампионата", написа Меси, доказвайки за пореден път какъв голям играч е. Меси отбеляза осем гола и даде четири асистенции, като Аржентина достигна финала за трети път в последните четири световни първенства. Той изигра ключова роля в обратите на отбора си срещу Египет и Англия в елиминационната фаза, но не успя да преодолее отбора на Испания, който допусна само един гол през целия турнир.

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