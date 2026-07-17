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Румен Радев приветства интереса на германския бизнес към България

17 юли 2026, 21:21 часа 513 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерски съвет
Румен Радев приветства интереса на германския бизнес към България

Германия е водещ икономически и инвестиционен партньор за България и имаме интерес да задълбочим сътрудничеството си с Баден-Вюртемберг. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с делегация от федералната провинция, водена от Томас Щробъл, председател на Ландтага на Баден-Вюртемберг, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

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Премиерът изрази готовност страната ни да участва в организирането на бизнес форум, на който водещи компании от федералната провинция, които все още нямат присъствие у нас, да се запознаят с инвестиционните възможности в България. Министър-председателят изтъкна и стремежа на българското правителство да подобри още повече условията за правене на бизнес в страната ни.

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Премиерът Румен Радев приветства интереса на германския бизнес към България и отбеляза, че изборът на много компании да разширят присъствието си у нас е показател за потенциала на двустранното сътрудничество. Радев акцентира върху значението на инвестициите от Германия не само за високия стокообмен, но и с оглед на ефективния модел, на който те са носител, за отношенията между държавата, бизнеса и обществото.

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В хода на срещата бяха обсъдени възможностите за взаимодействие в различни сфери, с акцент върху отбранителната индустрия. Премиерът Радев даде редица примери за сътрудничество между България и Германия, сред които проектът за многофункционалните модулни патрулни кораба за Военноморските сили, както и партньорството с „Райнметал“.

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Образованието и науката, културата и туризма също бяха откроени като перспективни сфери за взаимодействие. Акцент беше поставен върху взаимните ползи от задълбочаване на сътрудничеството в сферата на дуалното обучение. В хода на срещата в Министерския съвет беше отбелязано и значението на големия брой българи, които живеят и учат в Германия и които се явяват още един своеобразен мост на приятелство между двете страни.

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За нас Германия е важен партньор и бихме искали да засилим връзките си както на двустранно така и на многостранно равнище, каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова, която днес е обсъдила задълбочаването на парламентарните контакти и икономическото сътрудничество с председателя на Ландтага на Федерална провинция Баден-Вюртемберг Томас Щробъл, съобщиха от пресцентъра на парламента.

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Германия Министерски съвет бизнес Румен Радев Rheinmetall
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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