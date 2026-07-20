Силен вятър нанесе щети в Благоевград (ВИДЕО)

Силен вятър и буря нанесоха материални щети в Благоевград. За обстановката след бурята съобщи общинският кмет Методи Байкушев с публикация във Фейсбук. В публикацията се посочва, че екипи на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Доброволното формирование – Благоевград, звено „Инспекторат“ към Община Благоевград и общинското предприятие „Чистота“ са на терен, разчистват падналите дървета и описват щетите.

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Повторна буря

Кметът призовава гражданите да се приберат на безопасно място и посочва, че по данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е възможна повторна буря до час. Силна буря премина и през община Сандански, нанесени са материални щети, съобщиха от местната администрация.

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