Кабинетът "Радев":

Президентът на УЕФА бойкотира финала на Мондиал 2026 в знак на протест срещу ФИФА

20 юли 2026, 23:15 часа 735 прочитания 0 коментара

Президентът на УЕФА Александър Чеферин не се яви на финала на Мондиал 2026 в знак на протест срещу ФИФА. Както е известно, по време на турнира възникна сериозно напрежение между двата отговорни органа във футбола. Причина за пререканията беше случаят с американския нападател Фоларин Балогун, като това е бил само един от аспектите на недоволството. Отсъствието на словенеца от финала в Ню Йорк доказва, че отношенията между управляващия орган на европейския футбол и световната федерация са подложени на сериозно напрежение.

Чеферин не присъства на големия финал на Мондиал 2026 в знак на протест

УЕФА публично критикува решението на дисциплинарната комисия на ФИФА да отмени наказанието от един мач за нападателя на САЩ Балогун, като го определи като "безпрецедентно, неразбираемо и неоправдано" и заяви, че то е преминало границата. Отмяната на наказанието последва след обаждане от президента на САЩ Доналд Тръмп до ръководителя на ФИФА Джани Инфантино, в което той поиска преразглеждане на червения картон на нападателя, което повдигна въпроси за политическо влияние върху вземането на решения във ФИФА.

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Това влияние определено не изглеждаше взаимно, като ФИФА се оказа безсилна да попречи на американските власти да изпратят обратно в родината си сомалийския съдия Омар Артан, още преди турнирът да е започнал. Впоследствие УЕФА назначи Артан за съдия на финала за Суперкупата на УЕФА следващия месец. ФИФА също така не успя да осигури равноправно третиране на Иран в сравнение с останалите 47 държави, като азиатската страна беше подложена на строги условия при влизането и напускането на САЩ. 

Александър Чеферин

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В УЕФА също цари недоволство от очевидната готовност на ФИФА да заобикаля или нарушава футболните правила по време на турнира. Например паузите за хидратация на практика разделят мачовете на четири части и позволяват на телевизионните оператори да преминават към реклами, а 27-минутната почивка на полувремето във финала на Световното първенство значително надвишава разрешените максимум 15 минути.

Няма и планове УЕФА да възприеме други промени, въведени за Световното първенство - като например тълкуването на протокола на ВАР за погрешна идентификация, което доведе до изгонването на швейцареца Бреел Емболо в 1/4-финала срещу Аржентина, или изгонването на играчи, които си покриват устата, когато говорят с противник. Чеферин също така публично критикува стратегията на ФИФА за ценообразуването на билетите за турнира, като УЕФА обяви, че 40 процента от билетите за Евро 2028 ще бъдат в най-достъпните категории и ще струват около 25 или 50 евро, а също така се ангажира да не въвежда динамично ценообразуване.

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УЕФА ФИФА Александър Чеферин Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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