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Формулата на съвършенството: Испания не изневери на стила си и показа на света как се печелят титли

20 юли 2026, 22:27 часа 491 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Формулата на съвършенството: Испания не изневери на стила си и показа на света как се печелят титли

Това не беше вълнуващият финал отпреди четири години, нито пък безгрижният мач с много голове от предната вечер, но Испания все пак заслужава огромно признание за това, че детронира Аржентина в един от най-едностранчивите финали в историята на световните първенства. Това беше пълна доминация. Феран Торес отбеляза победния гол при двадесетия удар в мача - и всеки един от тях беше на Испания. Иберийците направиха с 400 паса повече, като играха в половината на "гаучосите" още дълго преди Енцо Фернандес да остави отбора си с 10 души.

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Макар мачът да беше обявен като грандиозното сбогуване на Лионел Меси, неговата славна лебедова песен, легендарният №10 можеше също така добре да гледа мача от трибуните. Той беше просто наблюдател, докато съотборниците му се опитаха да изравнят в самия край на срещата, което щеше да е незаслужено. Те бяха напълно обезличени. Испания показа, че е най-добрият отбор на това Световно първенство, когато победи Франция на 1/2-финала. С успеха си над Аржентина и поредния мач без допуснат гол, контролът им над противника подчерта това, което ги отличава.

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Трябва да признаем, че равенството с Кабо Верде в първия мач беше неблагоприятен старт. Но дори и това представяне, в което нито Ламин Ямал, нито Нико Уилямс бяха в състояние да започнат като титуляри, показа характерните черти на играта им, която се оказа несравнима. Испания имаше 74 процента владение на топката в този мач. Отборът на Луис де ла Фуенте имаше по-голям контрол във всичките си осем двубоя на американска земя. Задържането на топката се оказа невероятно ефективно оръжие в защита. Те допуснаха само един гол през целия турнир - от Белгия на 1/4-финалите.

Испания отбор

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Родри осигурява голяма част от контрола в средата на терена, а Аймерик Лапорт играе ключова роля зад него в отбраната. Но макар Родри да беше обявен за най-добър играч на турнира, точно както и на Евро 2024, успехът на "Ла Роха" не може да се обясни с постижението на един-единствен играч. Иберийците разполагат с най-добрия колектив. А също и с най-добрата система на игра. Това се проявява най-ясно в международния футбол, когато играеш на всеки четири дни при 35 градуса жега. Технически и тактически те са изключителни.

Испания не изневери на стила и това се оказа успех

Това е истинско свидетелство за испанския футбол и за привързаността към техния стил на игра. Не всичко е било розово откакто спечелиха Световното първенство за първи път през 2010 година. Победата над Австрия беше първата им победа в елиминационната фаза на световно първенство от 16 години насам. Но Испания никога не се отклони от своя стил на игра - самото назначаване на Луис де ла Фуенте е доказателство, че те все още вярваха, че този испански стил трябва да бъде част от решението, а не от проблема. Появи се ново поколение, което се придържа към същите стари принципи.

Сега тази втора титла застава редом с триумфа от 2010 година и трите трофея от европейското първенство, спечелени през последните 18 години - цялата тази слава е свидетелство за испанския футбол. Поредна победа за позиционната игра, за играта с пасове. Но този път беше и победа за футбола. За Аржентина това определено беше прекалено много. В изявление след мача Микел Мерино посочи сплотеността на Испания като нейната суперсила, но много други отбори, включително и финалният съперник, притежаваха тази качество в изобилие. Испания обаче разполагаше с нещо още по-важно. "Знаехме, че сме по-добрият отбор от футболна гледна точка", заяви Мерино, който бе един от героите на "Ла Роха", след финала. След шест седмици и общо 104 мача на най-голямото световно първенство в историята беше невъзможно да не се съгласим с тази оценка. Най-добрият отбор спечели. И този отбор беше Испания.

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Испания отбор Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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