"ЦСКА не играе като отбор, който се бори за титлата": Христо Янев е готов за оставка

Наставникът на ЦСКА Христо Янев даде своето мнение за представянето на "армейците" в мача със Славия. Рекордните шампиони гостуваха на стадион "Александър Шаламанов", където срещата завърши с равенство 0:0. Въпреки че бяха по-активни в атака, футболистите на Янев така и не успяха да стигнат до гол. Родният специалист бе категоричен, че отборът му не се е представил на ниво, като посочи основните пропуски в двубоя. Той подчерта, че това не е поведение на отбор, който се бори за първото място в шампионата. Накрая Янев коментира призивите за неговата оставка от страна на "червените" фенове.

Христо Янев разкритикува футболистите си след ремито със Славия

"Не играхме добре на първо място, първото го проспахме. Фланговете не функционираха добре. Малкото ни положения не успяхме да ги завършим. Като цяло играта на отбора не е добре. Трябва нещо коренно да се промени", започна Янев. "Имаме достатъчно на брой футболисти, всички те са футболисти на ЦСКА, трябва да защитават клуба и отбора. Днес нищо не функционираше както трябва. Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място." След последния съдийски сигнал феновете на ЦСКА по трибуните огласиха стадиона с викове за оставка. По този повод треньорът каза: "Те са основен барометър на това, което се случва. Тяхното недоволство е обосновано. Аз нося отговорност. Няма да бъде проблем, ако аз бъда сменен. Ние сме тук, за да даваме най-доброто от себе си."

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След това Янев обясни в кой аспект "червените" са били надиграни от своя съперник: "Това е нещо, което ще се случва в 80-90% от мачовете. Трябва да намираме път през тези сгъстени защити. Днес не се получи, прекалено много центрирахме топката, като нямахме подкрепа в атака към Жоел Цварц. Нямаше кой да нахлува в тези пространства. След това с появата на останалите бяхме еднотипни и еднообразни."

За "армейците" предстои гостуване на Карабах във втория кръг от предварителната фаза на Лига Европа. Янев направи кратък коментар и за задаващата се европейска вечер: "Не знам защо се оставя такова впечатление, Карабах е много сериозен отбор, имах възможност да му гледам три мача. Това е отбор от нивото на Шампионска лига, трябва малко да свалим критериите. Днес имахме трудности в мач, в който играем пред домакинска публика. Срещаме коренно различен противник в Азербайджан, без значение дали аз ще съм начело или друг. Клубът има предначертан план, иска да бъде шампион. Клубът иска да е доминиращ фактор и да остави диря в евромачовете. Аз ви казах за моето бъдеще - никога не съм се поставял на първо място. Оттук нататък трябва да преразгледаме основно това, което правим, и как играе отборът в България."

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