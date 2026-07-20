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Инфлуенсърите на Мондиал 2026 и страхът на партиите у нас от младите и протестите им: Говори Флора Стратиева (ВИДЕО)

20 юли 2026, 14:55 часа 387 прочитания 0 коментара
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Водещ

"Усети се ролята на страната домакин - финалът беше много американизиран. Шоуто на полувремето е традиция, пренесена от финала на Супербол. Това е ново за европейците - не сме свикнали по такъв начин да завършват този тип финали. Това е спортът, който вълнува милиарди фенове по света - емоциите и историите покрай терена бяха запомнящи се. Дали това е "най-доброто първенство в историята", както казва Доналд Тръмп, не мога да кажа, но финалът беше вълнуващ." Това каза в Студио Actualno влогърът и водещ Цвета Стратиева, по-известна като Флора по повод новата роля на инфлуенсърите на изминалото Световно първенство по футбол, които бяха привлечени като създатели на съдържание за ФИФА и промотиращи историите около футболния терен.

Тя даде пример с небезизвестния влогър "iShowSpeed" - едно от най-популярните лица в социалните мрежи, когато стане въпрос за промотиране на футболните терени. "Той е изключително популярен, но аз го знам от гостуването му в България по покана на кмета Васил Терзиев. Инфлуенсърите навлизат във всеки един аспект от живота. Световното първенство е най-близкото до монокултура - няма как да няма инфлуенсъри в него, защото този начин на предаване на съдържание и информация е основно. Досега традиционните медии бяха в тази роля, но те са тотално иззети именно от съдържанието онлайн. Това далеч не е процес само сред младото поколение - най-активните потребители на ТикТок са над 60 години", обясни още тя.

Забраната на социалните мрежи за деца у нас

По повод внесения законопроект за забрана на използването на социални мрежи на деца под 16-годишна възраст у нас, следващ примера на държави като Австралия, Испания, САЩ и др., Флора подчерта, че ефектите могат да бъдат доста противоречиви впоследствие:

"В последните няколко години в Западна Европа и САЩ се заговори по темата. Австралия е първата държава с активна забрана. В дигиталната ера е трудно да пишеш законодателство, което да работи на практика. Трябва да се консултираш с хора, които знаят как да ги въведат юридически и действително. Когато забраниш мрежите за лица под 16-годишна възраст, това няма да бъде обществено добре възприето от дадена група, но такива мерки се вземат в редица европейски държави и това няма да го избегнем. В някакъв етап от развитието ни неминуемо ще въведем мерки и забрана, защото в западноевропейски държави все повече са популярните смъртни случаи на деца, които са тормозени в мрежите или такива, които развиват психологически разстройства заради ранната употреба на социалните мрежи. Нужен е обществен дебат и се надявам да не се стигне до ексцесии, които да доведат до това да обърнем внимание на тази тема - обикновено у нас говорим по определени теми едва след трагични случаи", подчерта още инфлуенсърът.

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Снимка: iStock

На въпрос дали "забраненият плод" не е най-сладък, Флора сподели: "Ние сме имали привилегията да израснем в свят, в който сме използвали социалните мрежи и под 16-годишна възраст. През последните години се залита в посока, в която децата трябва да бъдат опазени от всичко и трябва да се мисли вместо тях. Това води до това забраненият плод да става по-сладък", каза още влогърът.

Част от предвидените мерки в законопроекта на ГЕРБ включват:

  • лица под 16 г. няма да могат да създават профили, като това ще се удостоверява посредством мобилно приложение, свързано с държавните регистри;
  • изключение ще се прави за Viber, WhatsApp и одобрени от МОН образователни приложения;
  • часово ограничение за 16-18 годишните - да не използват социалните мрежи между 23:00 - 06:00 часа. 

На този фон Австралия като първоприходници в идеята се оказват пълен провал в прилагането на забраните. Проучванията показват провал на австралийския модел в ранния му етап: над 85% от подрастващите под 16 години продължават да достъпват забранените платформи, а 70% казват, че се заобикаля лесно.

"Ние можем да препишем това, което австралийците или испанците са въвели като законодателство, но какво ще произтече от това - ще влезе ли изобщо в сила и ще сработи ли? Децата най-вероятно са по-компютърно грамотни от тези, които пишат законопроектите", сподели още Флора.

Мрежите свалиха властта?

На въпрос дали няма и политически мотив във въвеждането на забрана за използването на мрежите от деца и младежи, част от които със сигурност придобиха политическа ангажираност и мотивация именно в социалните мрежи покрай протестите в края на 2025 г., Флора коментира своя личен опит:

"Когато пуснах в моя затворена група последователите ми да кажат какво мислят за тази забрана, най-често споделяното мнение беше, че партиите се уплашиха от ефекта, който социалните мрежи имат върху младите и потреблението им. Надали това ограничение може да повлияе на тези процеси - разпалването на политическата ангажираност на тези млади хора тогава беше епизодичен ефект. Процесът по осъзнаване на младото поколение не може да бъде спрян, той вече е започнат и хората, които бяха по площада, ще продължават да гледат и да се интересуват от политика, не е задължително да го изразяват всеки ден, но то ще бъде активна мисловна матрица всеки ден. С подобен тип мерки няма ще се пресече политическата активност, но може да се отрази в обратния смисъл и да постигне обратен ефект", подчерта още тя.

Целият разговор гледайте във видеото в статията.

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