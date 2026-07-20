Най-важните новини за деня, 20 юли 2026 г.

Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 20 юли.

ИСПАНИЯ ОБЕЗЛИЧИ АРЖЕНТИНА И Е НОВИЯТ СВЕТОВЕН ШАМПИОН! "ЗЛАТНА РЕЗЕРВА" ДОНЕСЕ ТИТЛАТА НА "ЛА РОХА"

Испания е новият световен шампион! "Ла Фурия Роха" триумфира с 1:0 над Аржентина в мача за титлата на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Испанците доминираха напълно през редовното време и не позволиха на своя съперник да отправи нито един точен удар към вратата на Унай Симон. В добавените минути Енцо Фернандес остави "гаучосите" с човек по-малко на терена. Емилиано Мартинес отрази куп положения и бе единствената причина срещата да премине в продължения. Там резервата Феран Торес отбеляза единственото попадение в мача, за да върне световната титла в Испания 16 години по-късно.

РУСКИТЕ НОВОБРАНЦИ В УКРАЙНА КАТО ЕДНОДНЕВКИ: ЦРУ СЪС СТРЯСКАЩИ ДАННИ КОЛКО ДЪЛГО "ЖИВЕЯТ" (ВИДЕО)

Руските новобранци, пристигащи на фронта в Украйна, оцеляват средно между 20 и 30 минути, преди да бъдат убити или ранени, заяви директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф. Това е първият случай, в който високопоставен американски разузнавателен служител потвърждава колко смъртоносна е станала войната за Москва. Тази оценка идва на фона на факта, че украинските технологии на бойното поле са забавили настъплението на руснаците по фронта и са привлекли чуждестранни партньори, готови да инвестират милиарди долари в сделки с украинската отбранителна промишленост, пише Defense News.

ГОРИВАТА ТРЪГВАТ НАГОРЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СКОК НА ЦЕНИТЕ ОТ ТЪРГОВЦИТЕ

Предполагаме, че до края на седмицата ще виждаме по-високи цени на горивата. Ако ситуацията в Иран и Ормузкия проток се задълбочи, е много вероятно да виждаме барел за около 100 долара. тази прогноза направи Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива в ефира на БНТ.

"ДА СЕ ПРОВЕРЯТ БАНКИТЕ": АДВОКАТ ПОСОЧИ КЪДЕ Е СЛАБОТО МЯСТО В ПРИЛАГАНЕТО НА "МАГНИТСКИ" У НАС

Адвокат Емил Георгиев призова институциите да проверят как в България се прилагат санкциите по американския закон "Магнитски", като според него именно това трябва да бъде следващият фокус в проверките, свързани с лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. В ефира на bTV Георгиев коментира, че от срещите на вътрешния министър Иван Демерджиев в САЩ става ясно, че е осъществен обмен на информация, като един от основните акценти е бил именно прилагането или неприлагането на санкциите по "Магнитски" спрямо Пеевски.

"САЩ, КИТАЙ И РУСИЯ ДОМИНИРАТ СВЕТА": РАДЕВ ГОВОРИ ЗА ВОЕННИ СБЛЪСЪЦИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ

"Днес навлизаме стремително в един неустойчив и конфликтен преход към многополюсен свят. Свят, в който интересите не се крият в ценностите, в който съществуващите правила и системи рухват преди на тяхно място да бъдат изградени нови. Свят, в който дневният ред се доминира все повече от САЩ, Китай и Русия. Очевидно предстоят още редица сблъсъци, военни, икономически, технологични за донаместване на сферите на влияние", каза премиерът Румен Радев по време на годишната среща на министъра на външните работи с ръководителите на дипломатическите представителства на страната ни.

„НЯМА МАЛКА И ГОЛЯМА КРАЖБА. ИМА КРАЖБА“: ШИШКОВ РАЗКРИ КАК СА СКЛЮЧВАНИ ДОГОВОРИТЕ ЗА ПЪТИЩА

Има сключени около 30 договора за основни ремонти на пътищата. Фирмите, които са се появявали и развивали във времето, той определи като "фирмите на наследството". "Не сме избрали фирмите. Не са наши. Единственият начин да се ремонтират пътищата са по Закона за обществените поръчки. Това обясни на брифинг министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, който "стъпка по стъпка, ден по ден" показа начина, по който са сключвани договори, подписвани са анекси.

КИТАЙ УДАРИ ПО ПУТИН И АВАНТЮРИТЕ МУ, РУСКИЯТ БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ СЕ НАДУ ДВА ПЪТИ НАД ПЛАНИРАНИЯ ЗА ГОДИНАТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че законопроектът за "адски санкции" срещу Русия на покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм трябва да бъде разширен, и призова Конгреса да включи в него и Иран. Държавният глава заяви, цитиран от The Hill, че точно това би искал авторът на проектозакона - починалия по-рано този месец негов съюзник. По-рано сенаторката от Демократическата партия Жан Шахин и лидерът на републиканското мнозинство в горната камара Джон Тюн заявиха, че законопроектът на Греъм – „Законът за санкциите срещу Русия от 2025 г.“ – би бил подходящ начин да се почете неговото наследство. Тюн заяви, че законодателите „отдавна проявяват интерес към този въпрос“.

ИТН СЕ ВРЪЩА ВЪВ ВЛАСТТА: РАДЕВ ПРОДЪЛЖАВА С УДАРНИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ХОРА НА ТРИФОНОВ

Ударните назначения на кадри на партия "Има такъв народ" (ИТН) от страна на управляващите и правителството на Румен Радев продължават. Топлата връзка между "Прогресивна България" и формацията на Слави Трифонов изглежда продължава и след участието на ИТН в правителство с ГЕРБ, ДПС и БСП, свалено от многохилядните протести през декември 2025 г.

БЕЛЬО - "РАБОТНО ОБЛЕКЛО", ПАРИ ЗА АЛКОХОЛ И ПРОЕКТИ БЕЗ ХУДОЖЕСТВЕНА СТОЙНОСТ: БЕЗУМНИ НАРУШЕНИЯ В НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"

Пари за "работно облекло" като бельо, клинове и туристически обувки, недопустими разходи за алкохол и кетъринг, както и одобрени проекти с приоритет върху техническите характеристики, а не художествената стойност. Това са само част от редицата нередности в Националния фонд "Култура" (НФК), които констатира Сметната палата след одит на управлението на публичните средства и дейности на НФК за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2023 г.

ИНФЛУЕНСЪРИТЕ НА МОНДИАЛ 2026 И СТРАХЪТ НА ПАРТИИТЕ У НАС ОТ МЛАДИТЕ И ПРОТЕСТИТЕ ИМ: ГОВОРИ ФЛОРА СТРАТИЕВА (ВИДЕО)

"Усети се ролята на страната домакин - финалът беше много американизиран. Шоуто на полувремето е традиция, пренесена от финала на Супербол. Това е ново за европейците - не сме свикнали по такъв начин да завършват този тип финали. Това е спортът, който вълнува милиарди фенове по света - емоциите и историите покрай терена бяха запомнящи се. Дали това е "най-доброто първенство в историята", както казва Доналд Тръмп, не мога да кажа, но финалът беше вълнуващ." Това каза в Студио Actualno влогърът и водещ Цвета Стратиева, по-известна като Флора по повод новата роля на инфлуенсърите на изминалото Световно първенство по футбол, които бяха привлечени като създатели на съдържание за ФИФА и промотиращи историите около футболния терен.

КАК 5 КРЕМЪЛСКИ "БУХАЛКИ" ОПРАСКАХА ОПОЗИЦИОНЕР НА ПУТИН И СПРЯХА ПРЕДИЗБОРНАТА МУ КАМПАНИЯ ЗА МИР И "НОРМАЛЕН ЖИВОТ"

"Надявам се да остана жив и свободен". С тези думи руският опозиционер Борис Надеждин обяви края на предизборната си кампания за Държавната дума - изборите за руския парламент, които ще се проведат през септември. Политикът, който през 2024 г. се беше кандидатирал за президент и хвърли ръкавицата към диктатора Владимир Путин, но не му бе позволено да участва във вота, беше арестуван преди седмица.

ДЪРЖАВАТА, ОБЩИНИТЕ И ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА В РИСК: ГОВОРИ ПРОФ. НЕЛИ ПЕТРОВА-ДИМИТРОВА (ВИДЕО)

Как държавата гарантира интереса на деца, пострадали от насилие и преживели тежки семейни кризи? Могат ли те да останат без грижа при смяната на доставчика на социални услуги? На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори проф. Нели Петрова-Димитрова, създател на Института за социални дейности и практики (ИСДП), дългогодишен председател на УС на института и преподавател в СУ “Св. Климент Охридски“. Поводът – един конкретен случай в Шумен, където от 1 юли се смени доставчикът на три социални услуги – Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата и Звено “Майка и бебе“.

АРЖЕНТИНА ОТВРАТИ СВЕТА! ИСПАНИЯ ОТКАЗА МЕСИ ОТ “ЗЛАТНАТА ТОПКА” | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

Испания играеше, за да спечели света на своя страна. И го направи, стъпвайки на световния връх във футбола за втори път в историята си! А Аржентина играеше, за да не загуби. И накрая загуби не само защитата на титлата, но и достойнството си. Това мнение обедини спортните журналисти Стефан Йорданов, Иво Вецев, Бойко Димитров и Джем Юмеров в обзорния епизод на "Точно попадение", посветен на големия финал на Мондиал 2026.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 21 ЮЛИ 2026 Г. (ВТОРНИК)

На 21 юли 2026 г. атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, през следващото денонощие слабо ще се понижи и ще се доближи до средното. През деня слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони; ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в Северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 30°, показва прогнозата за времето на НИМХ.