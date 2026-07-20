Радар за икономика: Най-важните новини на 20 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 15 юни 2026 г.

Горивата тръгват нагоре: Предупреждение за скок на цените от търговците

Предполагаме, че до края на седмицата ще виждаме по-високи цени на горивата. Ако ситуацията в Иран и Ормузкия проток се задълбочи, е много вероятно да виждаме барел за около 100 долара. тази прогноза направи Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива в ефира на БНТ.

Още: Горивата тръгват нагоре: Предупреждение за скок на цените от търговците

Конфликтът в Близкия изток разтърси петролните пазари. Цените тръгнаха нагоре

Цените на петрола се повишиха в понеделник, тъй като конфликтът между САЩ и Иран засили опасенията относно прекъсвания на доставките на енергийни ресурси през Ормузкия проток след поредната серия от американски удари и жертви сред американските военни. Петролът сорт "Брент" с доставка през септември поскъпна с около 2,54%, надхвърляйки 90 долара за барел, докато американският лек суров петрол (West Texas Intermediate – WTI) с доставка през август се повиши с приблизително 2,29% до 84,38 долара.

Още: Конфликтът в Близкия изток разтърси петролните пазари. Цените тръгнаха нагоре

Снимка: БГНЕС

Еврото отстъпва пред останалите водещи световни валути в началото на новата седмица

След като курсът на еврото записа седмичен рекорд от 1,1474 спрямо щатския долар на 15 юли, той не слиза под психологическата граница от 1,14 към американската валута и в продължение на два-три дни записва единствено леки колебания. В началото на новата седмица положението е същото - съвсем лек спад при отварянето на пазарите спрямо последните нива от петък, показват платформи за валутна търговия.

Още: Еврото отстъпва пред останалите водещи световни валути в началото на новата седмица

Вредни и опасни стоки: ЕС наказа AliExpress с невижданата глоба от половин милиард евро

Китайската онлайн платформа за търговия на дребно AliExpress беше глобена с рекордната сума от 550 млн. евро от ЕС за това, че не е успяла да предотврати продажбата на незаконни стоки, включително вредни дрехи, козметика и кухненски прибори, чрез своя сайт. Глобата на Европейската комисия е най-голямата, наложена от блока съгласно Закона за цифровите услуги (DSA) – законодателство, което влезе в сила през 2024 г. с цел защита на потребителите от незаконни стоки, подвеждащи или предизвикващи зависимост маркетингови техники.

Още: Вредни и опасни стоки: ЕС наказа AliExpress с невижданата глоба от половин милиард евро