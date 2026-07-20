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Горивата тръгват нагоре: Предупреждение за скок на цените от търговците

20 юли 2026, 8:30 часа 492 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Горивата тръгват нагоре: Предупреждение за скок на цените от търговците

Предполагаме, че до края на седмицата ще виждаме по-високи цени на горивата. Ако ситуацията в Иран и Ормузкия проток се задълбочи, е много вероятно да виждаме барел за около 100 долара. тази прогноза направи Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива в ефира на БНТ.

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"Дизелът мина над 1,60 евро, бензинът е над 1,50 евро, което е увеличение за последните 17-18 дни с повече от 15 цента при дизела и с около 4-5 цента при бензина. Това са фактите към този момент – не са много оптимистични. През последните 20 дни имаме увеличение на борсовите цени с над 20 цента при дизела и над 11 цента при бензина, което все още не се е отразило на колонките", обясни той.

По думите му горива има – доказано е, че има поне за следващите 100 години. "В момента цените се повишават доста плавно, имаме и някакви стари наличности. Много се надявам ситуацията да се успокои, да има мирно споразумение и да видим по-ниски цени на колонките", каза той.

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И отново заяви, че в ЕС са едни от най-евтините горива. "В съседна Сърбия горивата са малко по-скъпи, отколкото при нас. С най-ниския акциз нашите горива са сред най-евтините на колонка. Що се отнася до цените на едро, в цяла Европа маржовете са много малки. Цените са абсолютно нормални на база на това, което се случва с международните цени на пазарите", добави той.

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Бензин Горива дизел Ормузкия пролив цени на горивата война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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