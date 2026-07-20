Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Конфликтът в Близкия изток разтърси петролните пазари. Цените тръгнаха нагоре

20 юли 2026, 10:03 часа 429 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Конфликтът в Близкия изток разтърси петролните пазари. Цените тръгнаха нагоре

Цените на петрола се повишиха в понеделник, тъй като конфликтът между САЩ и Иран засили опасенията относно прекъсвания на доставките на енергийни ресурси през Ормузкия проток след поредната серия от американски удари и жертви сред американските военни. Петролът сорт "Брент" с доставка през септември поскъпна с около 2,54%, надхвърляйки 90 долара за барел, докато американският лек суров петрол (West Texas Intermediate – WTI) с доставка през август се повиши с приблизително 2,29% до 84,38 долара.

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Страховете около Ормузкия проток

Възобновените военни действия отново породиха опасения за сигурността на един от най-важните маршрути за транспортиране на петрол в света.

Американските сили извършиха удари срещу ирански цели за девета поредна нощ. "Ударите ще продължат да отслабват иранските военни способности, използвани за нападения срещу търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток", се посочва в изявление на Централното командване на САЩ в социалната мрежа X.

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Американските военни потвърдиха и че трети американски военнослужещ е загинал при скорошни операции в Иран, а разследващи са открили неидентифицирани останки близо до мястото на иранска атака в Йордания, при която по-рано загинаха двама американски служители, а един бе обявен за изчезнал.

В рамките на операциите си Централното командване на САЩ се насочи към ирански системи за наблюдение на крайбрежието и противовъздушна отбрана, морски активи, както и към складове за ракети и дронове. Американските сили са нанесли удари и по подразделения на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, свързани с нападението от 17 юли срещу американски персонал в Йордания.

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Дейвид Рош от компанията Quantum Strategy отбеляза в анализ от понеделник, че световният пазар на суров петрол е станал значително по-ограничен на фона на спадащия износ от страните от Персийския залив. "При този темп на изчерпване на запасите, през септември ще настъпи недостиг на петрол и дори САЩ ще изпитат затруднения. Това ще засили натиска върху президента Тръмп. Запазете дългите си позиции при „Брент“ с целева цена от 95 до 105 долара за барел", каза той.

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Иран петрол Ормузки проток цена на петрола война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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