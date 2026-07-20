Спорт:

Градушка прекъсна дербито на Първа лига при завръщането на Любо Пенев край тъчлинията

20 юли 2026, 22:10 часа 664 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook - ПФК Ботев Пловдив
Градушка прекъсна дербито на Първа лига при завръщането на Любо Пенев край тъчлинията

Срещата между Ботев Пловдив и Локомотив София бе отменена заради тежките метеорологични условия в Пловдив. Двата тима се изправиха един срещу друг в един от най-очакваните двубои в първия кръг на Първа лига. Само пет минути след първия съдийски сигнал проливният дъжд над "Колежа" се превърна в градушка и съдията прибра футболистите в тунела. Срещата трябваше да бъде подновена, когато бурята размине. Впоследствие, обаче, реферът реши, че играта няма да бъде подновена в същата вечер и ще се доиграе във вторник, 21 юли.

Прекъснаха Ботев Пловдив - Локо София заради градушка

Десетина след прекъсването на играта минути съдията излезе с двамата капитани, за да провери състоянието на настилката. Начинът, по който топката не отскачаше от терена не вдъхна доверие на феновете. В този момент съдията на мача Димитър Димитров взе решение мача да се доиграе на следващия ден. Двата тима ще излязат в същите състави 24 часа по-късно.

ОЩЕ: Юноша на Левски отказа ЦСКА от победата на старта на Първа лига

Ботев Пловдив - Локомотив София

Двубоят между Ботев Пловдив и Локомотив София се очакваше със сериозен интерес по няколко причини. На първо място той бележи голямото завръщане на Любослав Пенев във футбола. Както е известно, легендата на българския спорт отсъстваше от терените през последните месеци, тъй като се бореше с коварна болест. След като спечели най-важния си мач в живота, той прие офертата на Локомотив София да се завърне край тъчлинията. От другата страна това бе завръщане на Генчев на "Колежа", който отново е треньор на "канарчетата", след като бе начело и през 2023 година. Тогава той остави добро впечатление на фенове, които се надяват този сезон да ги върне в челните позиции на класирането.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Роден национал отказал на Любо Пенев: Иска да играе в чужбина

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ботев Пловдив Локомотив София Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес