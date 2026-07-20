Градушка прекъсна дербито на Първа лига при завръщането на Любо Пенев край тъчлинията

Срещата между Ботев Пловдив и Локомотив София бе отменена заради тежките метеорологични условия в Пловдив. Двата тима се изправиха един срещу друг в един от най-очакваните двубои в първия кръг на Първа лига. Само пет минути след първия съдийски сигнал проливният дъжд над "Колежа" се превърна в градушка и съдията прибра футболистите в тунела. Срещата трябваше да бъде подновена, когато бурята размине. Впоследствие, обаче, реферът реши, че играта няма да бъде подновена в същата вечер и ще се доиграе във вторник, 21 юли.

Прекъснаха Ботев Пловдив - Локо София заради градушка

Десетина след прекъсването на играта минути съдията излезе с двамата капитани, за да провери състоянието на настилката. Начинът, по който топката не отскачаше от терена не вдъхна доверие на феновете. В този момент съдията на мача Димитър Димитров взе решение мача да се доиграе на следващия ден. Двата тима ще излязат в същите състави 24 часа по-късно.

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Двубоят между Ботев Пловдив и Локомотив София се очакваше със сериозен интерес по няколко причини. На първо място той бележи голямото завръщане на Любослав Пенев във футбола. Както е известно, легендата на българския спорт отсъстваше от терените през последните месеци, тъй като се бореше с коварна болест. След като спечели най-важния си мач в живота, той прие офертата на Локомотив София да се завърне край тъчлинията. От другата страна това бе завръщане на Генчев на "Колежа", който отново е треньор на "канарчетата", след като бе начело и през 2023 година. Тогава той остави добро впечатление на фенове, които се надяват този сезон да ги върне в челните позиции на класирането.

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