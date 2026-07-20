Мащабна акция срещу младежката престъпност в Италия

Полицията в Италия проведе мащабна операция за борба с младежката престъпност в 44 провинции. Арестувани са 539 души, от които 47 са непълнолетни, на 954 души са повдигнати обвинения. Полицейската операция е била насочена към лица и организирани групи, отговорни за престъпления срещу хора и имущество, като нападение, сбиване, повреждане, изнудване, кражба, грабеж, както и престъпления, включващи оръжия и наркотици, и незаконно поведение, характеризиращо се с форми на дискриминация и омраза.

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Проверките

Проверени са близо 190 000 души в райони за търговия с наркотици и нощни заведения в провинциите на Милано, Рим, Неапол, Торино, Палермо, Болоня, Катания, Флоренция, Генуа и др. Претърсени са 1182 имота включително 24 приемни центъра за непридружени чуждестранни непълнолетни. Иззети са 703 килограма наркотици като кокаин, канабиноиди, кетамин, хапчета оксикодон и други наркотични и психотропни вещества. Иззети са и 300 000 евро в брой, огнестрелни и други оръжия и откраднати ценни вещи.

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Идентифицирани са над 900 профила в социалните медии, пропагандиращи омраза и насилие. Анализ на младежката престъпност в Италия, базиран на данни от правосъдието за непълнолетни, показва, че тя е в резултат на комбинация от социални, образователни и икономически фактори.

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