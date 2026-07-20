Кабинетът "Радев":

Мащабна акция срещу младежката престъпност в Италия

20 юли 2026, 22:21 часа 143 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Мащабна акция срещу младежката престъпност в Италия

Полицията в Италия проведе мащабна операция за борба с младежката престъпност в 44 провинции. Арестувани са 539 души, от които 47 са непълнолетни, на 954 души са повдигнати обвинения. Полицейската операция е била насочена към лица и организирани групи, отговорни за престъпления срещу хора и имущество, като нападение, сбиване, повреждане, изнудване, кражба, грабеж, както и престъпления, включващи оръжия и наркотици, и незаконно поведение, характеризиращо се с форми на дискриминация и омраза.

Още: Италианска награда за Георги Господинов и "Градинарят и смъртта"

Проверките

Проверени са близо 190 000 души в райони за търговия с наркотици и нощни заведения в провинциите на Милано, Рим, Неапол, Торино, Палермо, Болоня, Катания, Флоренция, Генуа и др. Претърсени са 1182 имота включително 24 приемни центъра за непридружени чуждестранни непълнолетни. Иззети са 703 килограма наркотици като кокаин, канабиноиди, кетамин, хапчета оксикодон и други наркотични и психотропни вещества. Иззети са и 300 000 евро в брой, огнестрелни и други оръжия и откраднати ценни вещи.

Бивш шеф на строителна компания е осъден на 12 години затвор заради рухналия мост в Италия

Идентифицирани са над 900 профила в социалните медии, пропагандиращи омраза и насилие. Анализ на младежката престъпност в Италия, базиран на данни от правосъдието за непълнолетни, показва, че тя е в резултат на комбинация от социални, образователни и икономически фактори.

Още: Никарагуа скъса дипломатическите си отношения с Италия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Италия полиция престъпност младежка престъпност
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес