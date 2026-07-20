Време за лудории и пакости: Допамин за 20 юли

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
С тези температури навън не ви ли се иска да е есен - умерено топла и ласкава, но не изгаряща кожата?
#cat #catlovers #animals #funnyanimals #funnyanimalvideos #animallovers pic.twitter.com/qOdy2hMX9D— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) July 20, 2026
Когато си имаш работа с абсолютен аматьор: Допамин за неделя
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.