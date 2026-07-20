Кабинетът "Радев":

Време за лудории и пакости: Допамин за 20 юли

20 юли 2026, 22:30 часа 466 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Време за лудории и пакости: Допамин за 20 юли

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

С тези температури навън не ви ли се иска да е есен - умерено топла и ласкава, но не изгаряща кожата?

Когато си имаш работа с абсолютен аматьор: Допамин за неделя

 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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