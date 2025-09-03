Войната в Украйна:

Гръцкият вестник „Катимерини“, като се позовава на "Ройтерс", публикува статия със заглавие „Китайска мания за българско кисело мляко“. Съобщава, се че в българското планинско село Момчиловци всяка година пристигат стотици китайски туристи за местния фестивал на киселото мляко. То е известно с полезните си свойства за здравето благодарение на уникалната бактерия Lactobacillus bulgaricus, открита още в началото на XX век.

Продуктът се продава в Китай под марката „Мосилиан“ и е изключително търсен, което е довело дори до това българските производители да учат китайски език. ОЩЕ: Гърция се хвали с данни за износа на кисело мляко

Местните животновъди разясняват, че качествата на млякото се променят според сезона и храната на стадата. Възрастни жители свидетелстват, че консумацията му е част от дълголетието им.

Учените смятат българското кисело мляко за една от първите пробиотични храни с доказани ползи за имунитета и здравето. За разлика от това, се посочва в статията, международни компании като Danone са били глобявани за подвеждаща реклама в САЩ, твърдейки без основание, че техни продукти имат уникални лечебни качества. ОЩЕ: Най-качественото кисело мляко – ето как да го познаете

