„Кого лъжете?“: Домусчиев с нова вълна критики към данъчната политика на управляващите

Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) продължава с острата си критика към управляващите, които с Бюджет 2026 залагат едно от най-драстичните увеличения на данъчно-осигурителната тежест в страната за последното десетилетие. Този път неговата критика е насочена конкретно към решението на правителството, вероятно под натиска на БСП, да удвои данък „Дивидент“.

Още: Гуверньорът на БНБ с първи коментар за проектобюджет 2026

Той опровергава и някои твърдения на Драгомир Стойнев, който противно на икономическата и житейска логика, очаква повишаването на данъка до 10% да изсветли икономиката.

На първо място, Домусчиев посочва, че няма статистически значима корелация между данък „Дивидент“ и нивата на сива икономика в държавите от Източна Европа, които споделят сходни проблеми в борбата срещу нея и причините за пораждането ѝ. Сравненията с Франция или Германия, които Стойнев прави, за този феномен са нерелевантни. Когато БСП направят институции като френските и немските, тогава да се обадят. Тоест, казаното от депутата Стойнев е напълно невярно като данни – да не ползвам по-силна дума“, казва председателят на КРИБ.

Според Домусчиев приходите на сенчестата икономика или са без официален произход с фактура или минават през огромни възнаграждения за изпълнителните директори, които след това те изтеглят – така се плаща между 10 и 11% данъци и осигуровки, а не 10% данък „Печалба“ и 5% данък „Дивидент“.

Това се вижда ясно от НАП и е просто въпрос на желание да бъде преборено. Тоест, казаното от депутата Стойнев е и логически грешно“, добавя той.

Прогнозните приходи от данък дивидент за 2025 г. са планувани за 174 милиона лева. „Това е доказателство колко млад е българският капитализъм и колко относително слаби са все още българските компании. Дори и да изпълните фантасмагориите за 2026 г. от 340 милиона евро (кого лъжете с това число – по-вероятно е дори да намалеят под тези от 2025 г.), няма да постигнете почти нищо за запълване на дефицита, който вероятно ще е над 8 милиарда лева“, твърди Домусчиев.

Какви ще са последиците?

И посочва няколко вредни последици, които ще има след повишаването на данък дивидент в България:

Още: Ще фалира ли ЕС: Отговорите от директора на Европейския стабилизационен механизъм

1. Ще намали драстично желанието на предприемачите да създават нови стартиращи компании като изтеглят средства от вече успешни бизнеси и ги инвестират в иновации и рискови начинания.

Прекрасни нови компании, като "Ендуросат", може изобщо да не бъдат създадени, тъй като инвеститорите „ангели“ в тях биха предпочели просто да направят допълнителни инвестиции в съществуващите си бизнеси, вместо да изтеглят дивидента и да рискуват с нещо ново. За младите хора това ще е опустошително, имайки предвид и липсата на големи VC фондове у нас.

2. Това „блокиране“ на печалбите в стари компании и убиване на иновациите е причината Европа да бъде смазана от менгемето на САЩ и Китай. В следвоенния период ние поддържахме и защитавахме своите наследени индустрии и „забравихме“ с печалбите от тях да рискуваме в иновации.

Например, създадената преди 22 години TESLA има 3 ПЪТИ по-висока пазарна капитализация от целия европейски аутомотив сектор и по-висока капитализация от целия световен аутомотив сектор.

Още: Бюджет 2026 гаси пожара с бензин: Финансисти очакват скоро да се ударим в стената с 200

3. В днешния глобален и дигитален свят, България не се конкурира само с комшиите от Румъния или Полша, а с целия свят и трябва да се учим от грешките на големите и да не ги повтаряме.

През 2009 г. средният американец е произвел 1.4 пъти повече от средния германец (индустриалният лидер на ЕС) – тази година числото ще е 1.6 пъти. Трябва да разберем защо изоставаме в иновациите и ефективността и да прескочим трапа – а не да повторим грешката и да изостанем дори по-бързо от Западна Европа.

Защото Западна Европа има натрупан капитал от 200 – 300 години капитализъм, а България не може да събере и 70 години.

4. Намалявайки мотивацията за създаване на нови предприятия и чуждестранни инвестиции, приходите от данък дивидент дори може да намалеят – големите съществуващи бизнеси ще реинвестират печалбите, а нови инвестиции на зелено просто няма да се правят. Тогава синдикати и политици ще се насочат към повишаване на следващия данък.

БСП трябва да разберат, че България просто не е натрупала капиталите на Западна Европа, които да й дадат достатъчно дебел буфер за грешки. Радикално левите политики у нас не създават само пропуснати възможности, а директно унищожават благосъстояние и водят до дългове, инфлация и румънски сценарий.

*За графиката съм използвал изкуствения интелект на Илън Мъск, вместо да възлагам на екип юристи и икономисти да работят половин ден. Но държавната администрация за изкуствен интелект не е чула, иначе можеше да е с 50% по-малка.

Източник: Economic.bg