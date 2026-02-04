Китайски учени: Мързелът се предава по наследство

Склонността да се забавя или отлага ненужно изпълнението на задачи, дори ако това ще има негативни последствия, е често срещано поведение при много хора. С една му казваме мързел. Макар че отлагането или забавянето на досадни задачи от време на време не е непременно проблемно, сериозното и продължително отлагане е тясно свързано с някои невропсихиатрични разстройства, включително разстройство с дефицит на вниманието/хиперактивност (ADHD) и тревожни разстройства. Разкриването на модели в структурата на мозъка и генетични фактори, свързани с отлагането, може да помогне за надеждното разкриване на тази тенденция към отлагане на задачи при засегнатите лица. Това от своя страна може да допринесе за разработването на превантивни стратегии или интервенции, които да се справят с прокрастинирането на ранен етап, преди то да влоши други основни психични разстройства, пише "Medical Xpress".

Снимка: iStock

Изследователи от Китайската академия на науките и други институти в Китай наскоро проведоха проучване, целящо да хвърли нова светлина върху биологичните и генетичните корени на отлагането. Статията им, публикувана в "Molecular Psychiatry", очертава специфични модели в структурата на мозъка по време на юношеството, които са свързани с прокрастинирането в зряла възраст.

Още: Гръцките и румънските студенти бият всички по мързел в ЕС

"Докато общото прокрастиниране е често срещано явление, психопатологичното прокрастиниране, което е изтощаващ фенотип, често индициращ субклинични психиатрични състояния, остава слабо разбрано по отношение на невробиологичната си основа", пишат Юанюан Ху, Янченг Тан и колегите им в статията си. "Оспорвайки традиционната концептуализация като просто поведенчески дефицит, ние изследвахме неврогенетичната архитектура на психопатологичното прокрастиниране."

Анализ на данни от мозъчни изображения във връзка с прокрастинирането

Снимка: iStock

Като част от проучването си, изследователите събират магнитно-резонансни изображения (МРИ) от 71 двойки тийнейджърски близнаци. Осем години по-късно те интервюират същите близнаци, оценявайки нивата им на прокрастиниране. Проучването на близнаци им позволява да оценят степента, в която отлагането се влияе от генетиката. Те установяват, че тази тенденция да се отлагат или забавят задачи има умерена наследственост (h² = 0,47, 95% CI: 0,14–0,71). Чрез анализ на мозъчните сканирания на участниците във връзка с нивата им на прокрастиниране, те успяват да идентифицират области, които се развиват по различен начин при юношите, които осем години по-късно проявяват сериозни тенденции към прокрастиниране.

Още: Как да преодолеем отлагането с метод, който работи при всеки

"Използвайки нормативен модел на мозъчната морфология, ние установихме, че отклоненията в невроразвитието на подрастващите, по-специално в ядрото accumbens (NAcc), предсказват психопатологично прокрастиниране при възрастните", пишат авторите. "От решаващо значение е, че тези предсказуеми отклонения в NAcc при юношите показват силна обща генетична основа с психопатологичното прокрастиниране при възрастните (rg = 0,89, 95% CI: 0,89–1,00)."

Снимка: iStock

Изследователите установяват, че юношите, които са склонни да прокрастинират по-често в по-късна възраст, показват разлики в NAcc. Това е подкортикална област на мозъка, за която е известно, че играе ключова роля в процесите, свързани с възнаграждението, поведението, насочено към търсене на удоволствия, и мотивацията.

Още: В Япония мързелът се смята за болест: „Лекуват“ го по 7 начина

При участниците, които са съобщили за по-високи нива на прокрастиниране в зряла възраст, Ху, Тан и техните колеги са открили и разлики в системите за невротрансмитерно сигнализиране, включително в рецепторите, които освобождават допамин и серотонин. Накрая, те са наблюдавали експресията на специфични гени в мозъка, които са свързани с транспорта на молекули в мозъка, възпалението и активирането на имунната система.

Снимка: iStock

"Освен регионалните ефекти, бяха идентифицирани специфични за психопатологичното прокрастиниране модели на отклонения в целия мозък, които показаха невробиологично обогатяване с кортикален функционален градиент и ключови допаминергични (DAT/D1) и серотонинергични (5-HT рецептори) невротрансмитерни системи", пишат авторите.

Още: Психотерапевт: Мързелът е липса на мотивация

"Както напречното, така и надлъжното транскриптомно интегриране на тези невроизобразителни характеристики с данни за генната експресия в човешкия мозък посочи значителни асоциации с молекулния транспорт, невроимунните реакции и невровъзпалението, което допълнително предполага дисрегулация в серотонинергичните и допаминергичните пътища."

Информиране за ранни интервенции при психопатологично прокрастиниране

Снимка: iStock

Като цяло, резултатите от това скорошно проучване показват, че психопатологичното прокрастиниране е частично обусловено от биологични и генетични разлики. По-нататъшни изследвания биха могли да се опитат да потвърдят наблюденията на изследователите в други групи участници или да хвърлят повече светлина върху разкритите от тях разлики.

"Като цяло, нашите открития очертават мултисистемна неврогенетична архитектура на психопатологичното прокрастиниране, предоставяйки подкрепящи доказателства, които преосмислят този изтощаващ фенотип от просто поведенчески проблем до състояние с невроразвивателни предшественици, което потенциално предполага неговата концептуализация като субклинично мозъчно разстройство", пишат Ху, Тан и техните колеги.

В бъдеще наблюденията на екипа биха могли да послужат за създаването на нови инструменти за оценка на риска, че конкретни лица ще се борят с отлагането през зрелия си живот. Същевременно те биха могли да вдъхновят психотерапевти и специалисти по психично здраве да разработят интервенции, насочени към подкрепа на юноши, които са по-склонни към прокрастиниране, пише още "Medical Xpress".

Цялото проучване ще откриете в "Nature".