Малък динозавър с голямо значение: Новооткрит вид преобръща историята за еволюцията

Вкаменелости на новооткрит дребен динозавър може да накарат палеонтолозите да преосмислят формата на еволюционните дървета, предаде агенция ДПА. Растителноядният Foskeia pelendonum, който се е придвижвал на два крака, е бил дълъг малко над половин метър от върха на муцуната до края на дългата си опашка, а на височина би достигнал едва до човешкото коляно, считат изследователите.

Палеонтолозите са анализирали нови черепни елементи от поне пет индивида ранни тревопасни динозаври от линията на рабдодонтидите от периода на долната креда. Те са открити в района на Салас де лос Инфантес в Северна Испания. Учените установили, че черепът на динозавъра е „странен и изненадващо сложен от еволюционна гледна точка“, по думите на Маркос Бесера от Националния университет в Кордоба. Той подчертава, цитиран от ДПА, че „миниатюризацията не означава еволюционна простота“.

Ръководителят на изследването Пол-Емил Дийодон от Националния университет на Рио Негро в Аржентина отбеляза: „От първия момент, в който някой види това животно, бива изумен от изключително малките му размери... и въпреки това то има силно развит череп с неочаквани анатомични иновации.“

Проучването, публикувано в неделя в списанието Papers in Paleontology, позиционира динозаврите от вида Foskeia pelendonum близо до произхода на европейската тревопасна линия Rhabdodontidae. Според Тиери Тортоса от природния резерват Сент-Виктоар откритият вид „помага да се запълни научна празнина от 70-милионна години - малък ключ, който отключва огромна липсваща глава от историята на еволюцията“.

