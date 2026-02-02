"Косово е в Сърбия": Белград заговори за "пингвини" на Балканите (ВИДЕО)

"Косово е в Сърбия". Това скандално и провокативно изречение разпространява властта в Сърбия под формата на анимация с пингвин в платформата Х и по този начин прави аналогия с анимацията в акаунта на Белия дом за Гренландия, в която Тръмп върви в компанията на пингвин, носещ американското знаме към ледените планини в далечината, където се вее гренландския флаг. Сръбската анимацията е озаглавена "Пингвинът се завръща... този път на Балканите!" и илюстрира апетитите на Сърбия да си върне Косово и за дестабилизация на региона.

Във видеото, вероятно генерирано от изкуствен интелект, виждаме как пингвинът се изкачва на ледена планина и забива знамето на Гренландия, но констатира, че това не е тази страна. Появява се мъж, който му отговаря, че това е Шар планина, която е в Косово. След това двамата имат кратък диалог и пингвинът пита къде е Косово, а младежът отговаря "Косово е в Сърбия". Видеото завършва с поза на младежа и пингвина със сръбския флаг.

The penguin is back… this time in the Balkans! pic.twitter.com/QFzYnwCE8l — Serbia in English (@serbiainenglish) February 2, 2026

Авторът на анимацията, или коя службата на "Сръбския свят"

Също като анимацията с пингвина и Тръмп за Гренландия, тази за Косово и Сърбия е разпространена от официален акаунт.

Нейн автор е Службата за публична и културна дипломация на правителството на Република Сърбия. Акаунтът е верифициран от Х. Освен това в свой материал от миналата седмица хърватската "Индекс" също уточни, че акаунтът „Сърбия на английски“/Serbia in English се управлява от Службата за публична и културна дипломация на правителството на Сърбия.

По всичко личи, че това ще е службата, която ще отговаря за изпълнението на доктрината на така наречения "Сръбски свят", която разчита на обединение или тясна координация на сръбските общности на Балканите, като сред компонентите на доктрината са езикът и културата.

Само илюстрация миналата седмица същата служба разпространи анимация със "Семейство Симпсън" за Черна гора, свързана с езиковата политика на страната, заради което сръбският посланик беше извикан във външното министерство в Подгорица.

В публикация в социалната мрежа X, заедно с видео с илюстрация на героя на Хоумър Симпсън, се посочва, че Черна гора не признава сръбския език, който според твърденията на публикацията, се говори от 43 процента от гражданите ѝ, и че той е „езикът на мнозинството според последното преброяване“. ОЩЕ: Черна гора привика сръбския посланик заради "Семейство Симпсън" (ВИДЕО)