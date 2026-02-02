Войната в Украйна:

"Трябва и някакво действие, Хамлете!" в ТР "Сфумато": Поредна премиера за сезона

Петата премиера за този сезон в ТР "Сфумато" е "Трябва и някакво действие, Хамлете" на 10 и 23 февруари от 19 часа в Основна зала на театъра. Това е ателие-спектакъл по текстове на Боян Крачолов, с режисьр Маргарита Младенова, асистент-режисьор Люба Тодорова, а музикалният мотив е от Христо Намлиев. Участват: Александър Кънев, Биляна Георгиева, Димитър Крумов, Иван Николов, Ивана Керанова, Каталин Старейшинска, Кети Райкова, Надя Керанова, Петко Венелинов, Преслав Търпанов, Стефани Андонова и Теодор Кисьов.

"Преди повече от половин година прочетох "Трактат за кихането" – втората книга с разкази на Боян Крачолов. Прочетох я на един дъх, веднага след това – втори път, препрочетох и по-ранната му "Църква от сънища", видяхме се с Боян, през лятото четох и много други негови текстове – кратки прози и драматургия, които той ми изпрати... Последваха няколко срещи – вече работни – върху възникналия "от раз" силен импулс да "изправим на крака", на сцена тия толкова живи, интелигентни, смислени поетични и самоиронични – всъщност повече монолози, отколкото разкази – които "плачат за театър".

Монолози на 33-годишния човек, на човека в Христовата възраст, който безпощадно изследва себе си и света в търсене на смисъла. Който няма къде да избяга от проклятието на своята интуиция за предназначение.

Интуиция за битие. Който пише – и прави, – за да узнае. 

Ако е вярно твърдението на Боян, че писането му е подбудено от театралните опити на "СФУМАТО" – още по-вярно е, че сега писаното подбужда нови театрални идеи. Какъв театър е кодиран в тези съдържания – открихме в проведеното ателие "Въпреки сгъстяващия се мрак" през януари. С любопитство и желание ви каним и на представлението, което създадохме заедно!"

Маргарита Младенова

