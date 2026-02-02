Ливърпул договори нов централен бранител за 60 милиона паунда

Оставката на Румен Радев:

02 февруари 2026
Защитникът на Рен Жереми Жаке ще премине медицински прегледи в Ливърпул, преди да финализира потенциален трансфер за 60 милиона паунда в „Анфийлд“, но централният защитник няма да се присъедини към клуба през настоящия трансферен прозорец. Ако трансферът бъде финализиран, 20-годишният футболист ще премине в „червените“ през лятото.

Ливърпул привлича Жереми Жаке от Рем

Двата клуба постигнаха споразумение за трансферна сума от 55 милиона паунда плюс 5 милиона паунда под формата на бонуси. Френският национал до 21 години ще подпише петгодишен договор до лятото на 2031 г. с опция за удължаване с още една година. Известно е, че Челси също е провел преговори с Жаке през зимния прозорец, но стана ясно, че клубът няма да се състезава с офертата на Ливърпул.

Още: Нежелан от Слот на "Анфийлд" прави фурор във Франция, докато Ливърпул играе с халфове в защита

Мърсисайдци търсят наследник на Конате

Ливърпул търси подкрепление за централната си защита, тъй като настоящият договор на френския защитник Ибрахима Конате изтича в края на този сезон. Отборът на Арне Слот пропусна Марк Гехи миналото лято, а английският централен защитник избра да се присъедини към Манчестър Сити през януари.

Жаке е възпитаник на академията на Рен и е играл за клуба 18 пъти през този сезон, като редица изяви го превърнаха в желан състезател на някои от елитните отбори в Европа – и тъкмо затова Ливърпул гледа на него като дългосрочна инвестиция, както бе и с Джовани Леони, който бе привлечен през лятото, но получи тежка контузия и пропуска целия сезон.

Още: Няма да става по-добре за Арне Слот - кризата в Ливърпул се задълбочава

Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
