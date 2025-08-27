Макрон след драстичния спад на френски акции: Ние сме солидна страна със солидна икономика

Франция е стабилна страна със здрава икономика, заяви президентът Еманюел Макрон на заседание на кабинета, цитиран от говорителя на френското правителство Софи Прима, предаде БТА. Държавният глава направи изявлението на фона на понижението на френските фондови и облигационни пазари от началото на седмицата. Несигурността е свързана с поисканото от премиера Франсоа Байру гласуване на вот на доверие, което ще се проведе на 8 септември.

"Франция е солидна страна със солидна икономика... но ние трябва да поемем контрола на съдбата си", заяви Софи Прима, описвайки забележките на Макрон. "Това е силен сигнал, който изпращаме към финансовите пазари, че искаме да имаме една силна Франция, която е още по-солидна".

Вчера доходността на 10-годишните френски държавни облигации се покачи до най-високото си ниво от март, а разликата спрямо италианските ценни книжа се сви до под 10 базисни пункта. Това стана след като основните опозиционни партии във Франция обявиха, че няма да подкрепят премиера Франсоа Байру на предстоящия през септември вот на доверие. Вчера парижкият индекс САС 40 се срина след опасенията за стабилността на френското правителство.

Премиерът Франсоа Байру заяви вчера, че ще поиска вот на доверие към правителството от Националното събрание (долната камара на парламента) на 8 септември заради непопулярните планове на кабинета за намаляване на бюджетния дефицит на страната, който достигна 5,8 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) през миналата година – почти двойно над официалното равнище на ЕС от 3 на сто.

