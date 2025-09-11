Малките и средни предприятия ще спечелят от въвеждането на еврото: Прогноза от икономическия министър

Малките и средните предприятия ще бъдат сред най-големите печеливши от въвеждането на еврото. Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов в Благоевград по време на Информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. По думите му общата валута ще премахне ненужните разходи за превалутиране, ще улесни достъпа до финансиране и ще даде повече възможности за растеж и международни партньорства.

Директните ползи

Въвеждането на еврото ще донесе директни ползи за малките и средните предприятия, като намаляване на транзакционните разходи, по-бърза и по-сигурна търговия с европейски партньори, както и по-добри условия за инвестиции и иновации“, подчерта Дилов.

Той отбеляза, че с въвеждането на еврото МСП ще повишат конкурентоспособността си извън страната, което е стратегическа стъпка и ще отвори нови възможности за българския бизнес. „Министерството ще продължи активно да подпомага бизнеса в процеса на подготовка, като предоставя разяснения и насоки за плавното преминаване към новата валута“, допълни министърът.

По време на срещата министър Дилов уточни, че основната отговорност на ведомството е да защити интересите на българските граждани. „Затова въвеждаме двойно обозначаване на цените – ясно и четливо, за да няма съмнение или заблуда. Следим строго за коректното превалутиране и закръгляване, за да не се допуска изкуствено повишаване на цените. Въвеждаме постоянно наблюдение върху цените на основни стоки и услуги и ще информираме редовно обществото за техните промени“, посочи той.

Икономическият министър увери, че всички тези мерки са насочени към най-важното – да не бъде ощетен нито един потребител и да се запази покупателната способност на домакинствата, особено на социално уязвимите групи. Наред с това държавата активно подпомага бизнеса, като предоставя указания, насоки и разяснения за правилното прилагане на двойното обозначаване и плавното преминаване към новата валута.

"Наблюдаваме стабилност, като следим 27 фактора, които биха могли да окажат влияние върху разходите на производителите“, подчерта Дилов.

Той посочи още, че присъединяването към еврозоната е процес, който изисква единство, последователност и сътрудничество между държавата, бизнеса, институциите и гражданското общество. „Нашата цел е ясна – стабилност за икономиката, прозрачност и справедливост за потребителите и гаранции, че никой няма да бъде ощетен. Само така можем да посрещнем 1 януари 2026 година като уверена, стабилна и силна България“, завърши министърът на икономиката и индустрията.