Легендарен защитник се връща в Европа на 41-годишна възраст

Легендарният Тиаго Силва, играл за Милан, ПСЖ и Челси, има намерения да се завърне в Европа. Той премина в бразилския Флуминензе през лятото на 2024 г., но сега реши да не подновява договора си с клуба и според италианския журналист Фабрицио Романо, на 41-годишна възраст, Силва иска отново да играе на Стария континент. Защитникът доказа, че въпреки възрастта си, той все още е годен за големия футбол, като изигра 46 мача през сезона.

Флуминензе направи добър сезон

Флуминензе завърши на 5-то място в бразилската Серия А, като това му дава право на участие в групите на Копа Либертадорес. А на Световното клубно първенство завърши втори в групата си, само след Борусия Дортмунд, и стигна до полуфинала, като на 1/8-финала победи Интер с 2:0, а на 1/4-финала надви Ал Хилал с 2:1. На полуфинала отпадна от Челси, като допусна загуба с 0:2, но в крайна сметка лондончани станаха шампиони.

Тиаго Силва има 32 трофея в кариерата си

Тиаго Силва е спечелил 32 трофея в кариерата си, като сред най-важните са Шампионската лига с Челси през 2021 г., Копа Америка с Бразилия през 2019 г., Световното Клубно първенство с Челси през 2022 г. и Суперкупата на Европа, отново с лондончани през 2021 г. Печелил е още италианската Серия А и Суперкупата на Италия с Милан през 2011 г., както и всички възможни трофеи във Франция с ПСЖ.

