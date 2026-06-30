"Мантинелите за цяла България се дават на една фирма": Шишков с нови разкрития

Договорите за мантинелите, които бяха подписани преди 3 години, са за шест района и са на стойност 300 млн. лв. Тогава аз съм служебен министър, а самите конкурси са направени при министър Гроздан Караджов. Нищо няма нередно - нито в конкурсите, нито в договорите. Дотук всичко е наред. Нередното почва след това. Ние намерихме, че за тези договори са платени 500 млн. лв, като има надвишение с почти 200 млн. лв. Те са платени през 2025 г. с анекси. Плащат се и 16 млн. лв. индексация. Преди тези договори са били за 300 млн. лв., а сега са за 1 млрд. лв. Това каза в ефира на Нова телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков.

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По думите му още по-страшното е, че тогава, когато са сключвани договорите, са се сключвали с 4-5 фирми, сдружения, а сега се дава цяла България на една фирма, но не каза коя е тя.

Попитан защо не се слагат стоманобетонни мантинетли, той обясни, че всяка държава решава какво да сложи. "Тези мантинели са изчислявани за удар до около 20 градуса, а има и нетипични случаи, като на магистрала "Тракия", при която загинаха две деца", обясни той.

Министърът смята, че в тези случаи много сериозно експертите трябва да дадат отговор. "Възложил съм проверка дали тези мантинели, сложени през 2024 - 2025 г., отговарят на сертификата, който е според наредбата. Всички виждаме с каква лекота тировете минават през мантинелите", каза той.

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Относно намерението да се вдигнат цените на винетките с 30%, той обясни, че дълги години не сме проектирали и строили магистрали. „В момента само парите за поддръжка на пътища, са два пъти повече, отколкото получаваме от тол такси и винетки. Да, трябва да спрем течовете от кражби, но трябват и пари, затова вдигаме цената на винетките“, обясни той. И добави, че всичко има цена.

"Промяната струва пари", заяви Шишков.