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"Мантинелите не стават за магистрали": Остри критики от пътен експерт

29 юни 2026, 8:44 часа 499 прочитания 0 коментара
Снимка: АПИ
"Мантинелите не стават за магистрали": Остри критики от пътен експерт

Производители на мантинели са двама – в Перник и Пловдив. Много добре знаят, че преградните съоръжения не стават и не са подходящи за магистрала. Още преди години трябваше да се вземат мерки. Това заяви пътният експерт и проектант инж. Владимир Жиянски в ефира на Нова телевизия. Той обясни, че мантинелите се изпробват чрез краш тестовете, които се провеждат при полигонови условия. При тези тестове металните ограждения са устойчиви.

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"Но едно са тестове на погилон, а друго е на магистрала. И не е вярно, че бетоновите съоръжения са по-опасни", заключи Жиянски.

По думите на Илия Шпатов, който оцелява при сблъсък в насрещното на  магистрала "Тракия", когато загиват трима души, а сред тях са неговите родители, мантинелите са проектиране да спрат автомобил с обща маса 1 500 кг, двищеш се със скорост между 90 и 110 км. Ограничението за скорост по магистралите обаче е 140 км/ч. "Интересно ми е кой е съставил проекта за мантинелите на "Тракия" и кой го е одобрил", заяви той и призова регионалният министър за действия.

Потърпевшият каза, че мантинелата на много места по магистрата е деформирана. "Това което ме озадачи е, че дебелината на самата мантинела беше между 3,5 мм и 5 мм", посочи той. 

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Магистрала Тракия катастрофа мантинели мантинела
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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