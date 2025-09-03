Министър: Договорът с "Боташ" фалира "Булгаргаз", софиянци може да останат без парно (ВИДЕО)

Договорът с турската компания "Боташ" декапитализира държавния обществен доставчик "Булгаргаз", заяви енергийният министър Жечо Станков в изявление пред медиите в сградата на Министерския съвет на 3 септември. Той посочи, че това представлява и риск за снабдяването с газ на топлофикационните дружества у нас. По думите на Станков, цитирани от БТА, пазарният дял на "Булгаргаз" в страната е паднал почти наполовина през последните 4 години и вече е около 50%. Със загубата на пазарен дял настъпват и промени при клиентите на газовото дружество, някои от които не са сред най-платежоспособните, посочи министърът, като визира "Топлофикация София".

Жечо Станков определи споразумението на "Булгаргаз" с "Боташ" като поставящо България и българското държавно дружество в неравностойно положение, а оттам и българската енергетика в риск.

През юли министърът каза, че през 2023-2024 г. точно 13% е използваният капацитет от договора с "Боташ". С договора, сключен за период от 13 години, страната ни плаща по над 1 милион лева дневно на „Боташ“, дори да не използва терминалите в максимален капацинтет. Контрактът бе сключен, когато Росен Христов беше министър на енергетиката в служебния кабинет на Гълъб Донев, назначен от президента Румен Радев: След шест часа разпит: Какво каза бившият енергиен министър Росен Христов?

Хората може да останат без парно

По думите на Станков - дружеството "Булгаргаз" не е имало задължения към 2021 г., а в момента те достигат над 1,8 млрд. лева.

Снимка: Жечо Станков, БГНЕС

"Ако не може да изпълни дейността си да достави газ на столичната "Топлофикация", това означава, че автоматично над 400 000 абонати в София няма да имат парно през зимните месеци. А оттам и всички кабели ще се сринат. За момента няма интерес към съвместно закупуване на природен газ или прехвърляне на възможността за доставка от "Боташ"", предупреди Станков.

Енергетиката ни е най-големият инвеститор в газопреносната мрежа на Турция заради договора

Споразумението, по думите на Станков, поставя националната енергетика и "Булгаргаз" в ситуация да бъдат най-големият инвеститор в газопреносната мрежа на Турция.

"Тези стотици милиони, които вече са платени, а част от тях висят и като фактури, защото дружеството ("Булгаргаз", бел. ред.) няма средства, за да ги покрива, са само малка част от цялата сума, която е над 6 млрд. от договора, който е 13 години", обясни енергийният министър. Според него тези 6 млрд. (дължимата сума по договора за ползване на капацитета на газопреносната мрежа на "Боташ", заедно със заложената инфлационна индексация) ще бъдат използвани от Турция за плащане на Русия за изграждане и довършване на ядрени централи на турска територия.

"Булгаргаз" е "на колене"

Според Станков "Булгаргаз" е била финансово стабилна компания към 2021 година, с годишни печалби между 20 и 60 млн. лева, а сега дружеството е "поставено на колене".

"За 13 години по договора сме "отдали на концесия" печалбата му за 200 години напред да отива по сметките на турския газов оператор", направи сметка Жечо Станков. "Това тежи изключително много на българската енергетика", допълни той.

Относно водените преговори с "Боташ" за евентуално предоговаряне, министърът заяви, че от турска страна настояват за получаване на очакваните средства по подписания договор, независимо от течащите разговори. По думите му - споразумението няма клауза за прекратяване, а разсрочването на дължимите средства в годините представлява още по-голяма финансова тежест за държавата.

Снимка: Жечо Станков, БГНЕС

Актуални данни: колко ползваме от договора?

Енергийният министър предостави и актуална информация за степента на използване на договора с "Боташ". От януари насам на терминалите в Турция са доставени 4 карга от предвидени по споразумение 14 за година.

По думите на министъра - практиката досега е била, докато има пари, да се изплащат дължимите средства по фактурите, а когато те приключат, да се мисли какво да се прави. Той заяви, че като министър на енергетиката полага всички усилия за намаляване на щетата от договора и промяна на условията по споразумението. Жечо Станков призова и президентската институция да се активизира в разговорите за предоговаряне.

Липса на интерес от чужбина

Министърът обяви, че от "Булгаргаз" водят разговори със съседните страни и такива от региона за общи търгове и доставки на газ през турската газопреносна мрежа, но досега никой от газовите доставчици на тези страни не проявява интерес.

По отношение на навлизането на унгарската енергийна компания "ЕмВиЕм" (MVM) на българския енергиен пазар, от дружеството са заявили, че ще използват газ, който е доставян от Сърбия и "Сърбия газ", т.е. от Русия.

