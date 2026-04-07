Превозвачите на спешна среща с транспортния министър: На прага на протест са

Превозвачите ще се срещнат днес със служебния министър на трaнспортa Корман Исмаилов, за да обсъдят мерките, които ще бъдат предприети в подкрепа на бранша, съобщи БНР. В края на миналата седмица те заплашиха с протести заради сериозните затруднения, които търпят от драстичното увеличение на цените на горивата и дадоха срок на правителството до края на тази седмица да бъдат предприети действия.

Напрежение в транспортния сектор

Напрежението в транспортния сектор става все по-сериозно на фона на високите цени на горивата. Част от фирмите са започнали организация за протестни мерки, като обсъждат преустановяване на превозите и пускане на служителите в неплатен отпуск. Българските превозвачи вече губят позициите си и на международния пазар и затова настояват да бъдат предприети спешни адекватни стъпки.

На срещата ще бъдат обсъдени възможните действия, които служебният кабинет може да предприеме. Сред тях са разсрочване на лизинговите вноски за транспортните фирми и увеличаване на годишната държавна помощ за сектора от 25 на 50 милиона евро. За да бъде въведена тази мярка обаче, е необходимо разрешение от Европейската комисия.

Това, за което превозвачите най-много настояват, е така нареченият транспортен данъчен кредит, който ще осигури незабавна ликвидност на фирмите. Предложението включва създаване на защитена платформа, чрез която част от разходите за гориво да могат да бъдат използвани за покриване на данъчни осигурителни задължения. Това обаче изисква сериозен финансов ресурс, а и няма разчети какъв ще бъде ефектът от него.

Очаква се да бъде отпусната и допълнителна субсидия за автобусни линии, които към момента са извън обхвата на подпомагането. Предвидено е и увеличение на средствата за компенсиране на ученическия транспорт.

На срещата днес са поканени и представители на министерствата на финансите, икономиката и регионалното развитие.

