Близка до Тръмп газова компания с апетит в Босна и Херцеговина: Има и недоволни

Две неправителствени организации се противопоставиха на измененията в Закона за южната газова връзка в Босна и Херцеговина, които биха поверили изграждането и управлението на босненската част от газопровода на американската компания AAFS, свързана с администрацията на Доналд Тръмп, предаде хърватската медия "Индекс". Става въпрос з предложените промени, които предвиждат вместо публичната BH Gas, работата да бъде поета изцяло от американската компания AAFS и така Босна и Херцеговина да бъде свързана с хърватската газова система и терминала за втечнен природен газ (LNG) на Крък.

Предупрежденията на НПО-ата

Орхуският център в Босна и Херцеговина и мрежата CEE Bankwatch поискаха оттегляне на законопроекта от процедурата по спешност в парламента на Федерация Босна и Херцеговина, предупреждавайки, че законът уврежда интересите на гражданите и позволява непрозрачно възлагане на проекта на частен инвеститор без опит, без предпроектно проучване и търг, пише още хърватската медия.

Предстои споразумение

Парламентът на ФБиХ скоро ще разгледа закона, след което ще последва хармонизирането на междудържавното споразумение на ниво Босна и Херцеговина и подписването му на срещата на върха в Дубровник. В края на април в Дубровник се провежда срещата на върха на Инициативата „Три морета", където се очакват и представители на американската администрация.