Над половин тон млечни храни иззе БАБХ

07 април 2026, 10:00 часа 287 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Над половин тон млечни храни иззе БАБХ

Над 500 килограма млечни продукти, транспортирани в нарушение на изискванията за безопасност на храните, както и нерегламентиран склад за храни са установени при проверки в град Любимец. Сигналът е подаден от ОДМВР – Хасково. Това съобщава Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) на страницата си в интернет

В нерегистрирания склад инспекторите са намерили зехтин, леща и ориз в срок на годност. На оператора ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

Проверен е и товарен микробус, който е бил пред склада. В него са открити сирене, кашкавал и краве масло с общо количество 513 килограма. Установено е, че продуктите са транспортирани при температура, по-висока от изискваната. Автомобилът не е регистриран по Закона за храните и не разполага с подходяща охладителна система за извършване на такава дейност.

Млечните продукти ще бъдат унищожени. На шофьора ще бъде съставен акт.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
БАБХ конфискуване опасни храни нелегален превоз
