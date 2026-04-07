Огромен скандал в САЩ: Искат импийчмънт на Пийт Хегсет

Демократическата партия започва процедура по импийчмънт срещу шефа на Пентагона, но шансовете за успех са малки, според американски медии. Представителят от Демократическата партия Ясамин Ансари възнамерява да започне процедура по импийчмънт срещу настоящия военен министър на САЩ Пийт Хегсет. Ансари обвинява Хегсет в „многократно нарушаване на клетвата му за служебно положение и дълга му към Конституцията“ и „безразсъдно застрашаване на американските военнослужещи“.

Демократът също така призова кабинета да се позове на 25-ата поправка, за да отстрани президента Доналд Тръмп.

Axios отбелязва, че шансовете на демократите за успех са практически нулеви, тъй като републиканците все още контролират и двете камари на Конгреса. Самото съществуване на подобни инициативи обаче показва недоволство в САЩ от продължителната война в Иран и намаляващите рейтинги на одобрение на кампанията на Тръмп.

По-рано американски политици поискаха да се провери психическото състояние на Доналд Тръмп след неговото изявление от 5 април, в което в поток от нецензурни думи заплаши Иран, че ще нареди удари по критичната му инфраструктура.