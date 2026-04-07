"Герои в кухнята": отворена покана за артисти от Pictoplasma x Balkans 2026

Pictoplasma x Balkans обявява отворена покана за участие в изложба, със срок за кандидатстване до 30 април 2026 г. Какво се случва, когато героите започнат да готвят — и осъзнаят, че могат да бъдат изядени? Фестивалът за дизайн на персонажи Pictoplasma x Balkans отправя отворена покана към артисти за участие в съпътстващата изложба на изданието през 2026 г. – "Characters Cooking and Eating".

Изложбата ще бъде структурирана в две направления – принт и видео, обединени от тема, която изследва ежедневните ритуали около храната и формите на общуване, възникващи чрез готвене, споделяне и хранене. В центъра стои връзката между персонажа и храната – как героите приготвят, обменят, съхраняват или трансформират рецепти и ритуали; как изглеждат техните маси и какво разкриват техните навици.

Темата провокира артистите да изследват границите между персонаж и храна: могат ли хранителните форми да се превърнат в живи, емоционални същества – и какво се случва, когато осъзнаят, че съдбата им е… да бъдат изядени. В центъра стои интимната, забавна и често неочаквана връзка между героите и храната, превръщайки ежедневните ритуали в игриви визуални истории, характерни за естетиката на Pictoplasma.

Краен срок за кандидатстване: 30 април 2026 г.

Кандидатстване: https://balkans.pictoplasma.com/call-for-entries/

Изложбата е част от програмата на Pictoplasma x Balkans 2026, който ще се проведе от 18 до 20 септември 2026 г. във Варна.

Фестивалът Pictoplasma x Balkans се организира от Сдружение Стенд Арт, с подкрепата на Pictoplasma. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.