„ЧОУ Меридиан 22“: Училището, което отваря врати

Творческо мислене, професионализъм и отлична подготовка. Английски език на ниво, което води към елитните гимназии и колежи. Среда, в която детето открива способностите и уменията си. Развива личността си и израства като уверен и отговорен млад човек.

Това е златният стандарт, върху който ЧОУ „Меридиан 22“ гради своята философия и обучение. Едно от първите частни училища в България, с 33-годишна история и поколения възпитаници, реализирали заложбите си пълноценно. Тук учителите следят внимателно развитието на всяко дете и с времето това се вижда навсякъде - в увереността, в изказа, в начина, по който ученикът се изразява. И постига целите си.

Английският като втора природа

Още предучилищната подготовка в „Меридиан 22“ поставя здрава основа. Английският навлиза естествено чрез разговори, дейности и игри - за да стане втора природа на децата. Той присъства в песента, в краткия диалог, в първото смело изречение. Детето не „заучава думи“, а започва активно да ги използва. А любопитството расте заедно с натрупания речник - най-малките рано осъзнават красотата и силата на думите.

Още в първи клас децата вече свикват да задават въпроси - и английският се превръща в естествен за всяка комуникация. Как се фокусира най-добре едно дете? С игри, състезания, песни, разбира се. Особено любими на малчуганите са т.нар. action songs, в които децата свързват думите с движенията, езикът с жестовете.

“Меридиан 22” разполага и с интерактивни дъски, които ангажират вниманието и фокуса на децата с цвят, звук, движение. Дъските са с тъч скрийн и позволяват на децата да усвояват знанията с пълния потенциал на мултимедията. Изобразително изкуство, музика, езици, математика, природни науки - всеки предмет е подкрепен с модерна технология.

За да се представят отлично на националното външно оценяване, възпитаниците на “Меридиан 22” изучават разширено български език и математика. Подготовката по английски език за Cambridge изпитите е системна и задълбочена. От пети до седми клас училището предлага и математически паралелки, които профилират ученици с интерес към точните науки, без да намалява броя на часовете по английски език.

Учители в тандем: Междупредметни връзки

В „Меридиан 22“ част от уроците се водят от двама или повече преподаватели, които събират различни предмети в една обща тема. Така знанието излиза от рамката на отделния час и започва да се преживява като свързано цяло.

„Когато учениците виждат връзките между различните области, те започват да разбират знанието по-дълбоко и по-устойчиво“, казва Илиана Стефанова, изпълнителен директор и директор на IB програмата в гимназията.

Как става това на практика? Една подобна тема може да бъде водата. В природните часове водата е кръговрат, агрегатни състояния и значение за живота. По български език тя се превръща в разказ – учениците говорят за „пътешествието на една капка вода“ и нейния вълнуващ маршрут. В математиката водата моментално се превръща в задача и точно изчисление. В следващия час по изобразително изкуство се изобразява като дъжд, река, морски пейзаж - и накрая изгрява като дъга. А в часовете по технологии и предприемачество нейният път стига до практичното – как да се пести вода и как да се изготви екологичен плакат, с който учениците да призоват към повече грижа за безценния ресурс.

Илиана Стефанова, изпълнителен директор и директор на IB програмата в гимназията

Така децата виждат как една и съща тема минава през различни посоки и придобива особена плътност – всеки предмет общува с останалите по креативен и вълнуващ начин. А учениците се научават да изграждат здрави връзки между наученото. И в живота.

Етика и емпатия

Академичният напредък в „Меридиан 22“ върви паралелно с грижа за психологическия комфорт на децата. В училището работят двама психолози и реагират в ситуации на тревожност, конфликт или затруднения. Акцентът винаги е върху уважението, толерантността и емпатията – така че учениците да се чувстват сигурни, приети и подкрепени. И да усещат училището като свой дом и семейство. Комуникацията между ръководството и родителите е активна през цялото време, а екипът на училището е отзивчив и достъпен във всеки момент.

Като училище, което цени баланса във всичко, „Меридиан 22“ вярва, че всяко дете носи свой потенциал и че качественото образование е възможно само в среда с ясни граници и отговорност. Насърчават се любознателността, самостоятелното мислене и етичните избори. Личностното развитие върви редом с академичния успех, не в неговата сянка.

„Меридиан 22“ постига високи резултати в столицата. Възпитаници на училището продължават образованието си в Американския колеж, Испанската, Немската и Френската гимназия, както и в други престижни училища в България и в чужбина. Но амбицията винаги е по-дългосрочна: учениците да излизат не само добре подготвени за следващия образователен етап, а и научени на емпатия, екипна работа и уважение към различията.

“В “Меридиан 22” децата учат пълноценно в среда на сигурност и мотивация. Постигаме високи академични стандарти с вдъхновение и подкрепа. Развиваме критично мислене, самостоятелност и емоционална интелигентност. Възпитаваме заедно с това и дълбоко уважение към българските ценности и традиции. Да създаваме стойностни хора, бъдещи граждани на света, които са толерантни, емпатични, емоционално интелигентни - това е нашата мисия”, казва още Илиана Стефанова.

Гимназията: естественото продължение

Гимназия „Меридиан 22“ е естествено продължение на основното училище. Гимназията поставя ученика в активна позиция – да анализира, да аргументира, да защитава мнение и да изгражда отношение към знанието, основано на академична честност и лична отговорност. Това именно е част от философията на IB (International Baccalaureate) – международна образователна система, която поставя ученика в центъра на процеса и развива любознателни, мислещи и отговорни млади хора. Тя насърчава критично мислене и уважение към различни култури, като съчетава академична дълбочина с личностно развитие. Целта е учениците да станат активни, съпричастни и ангажирани - и да допринасят за един по-добър и мирен свят.

Гимназията се помещава в модерно пространство, номинирана за „Сграда на годината 2024“. Всяка седмица се провеждат асемблита с гост-лектори от различни професионални сфери. Учениците задават въпроси, дискутират и изграждат собствена позиция. Идеята е по този начин училището да отвори вратите си към света – по английски модел – чрез срещи с вдъхновяващи личности и реални професионални примери. Асемблита впрочем се организират за всички възрасти. Срещите с интересни гости се правят още от предучилищната група до трети клас (за най-малките), след това от четвърти до седми (за съзряващите) и за гимназистите отделно.

„Меридиан 22“ е и редовен домакин на състезанията „Арена на знанието“ – пробни матури по математика и български език за 4. и 7. клас, организирани с подкрепата на водещи институции.

За атмосферата в гимназията вече разказахме в Деня на будителите – когато се срещнахме с основателя инж. Радка Стаменова и общността, която тя изгражда с повече от 30 години последователност и отдаденост.

Днес този модел остава последователен: „меридианци“ се отличават с висока реализация, силна езикова подготовка и здрава ценностна основа. Училището отваря глобални възможности за развитие, като същевременно съхранява родолюбието и уважението към българското. Отворен хоризонт и здрави корени - какво по-хубаво от това?

