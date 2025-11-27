Украйна постигна споразумение с МВФ за нова четиригодишна програма

Украйна и Международния валутен фонд (МВФ) постигнаха споразумение на експертно ниво за нова четиригодишна програма за подкрепа на стойност 8,2 млрд. долара, съобщи Укринформ. Очаква се новата програма на МВФ за страната да стимулира и допълнителна мащабна външна подкрепа, за да помогне на страната да преодолее финансовите си затруднения, породени от руската инвазия, която продължава вече почти четири години.

Набор от фискални и парични политики

Споразумението обхваща набор от фискални и парични политики за стабилизиране на програмата, чиито цели включват поддържане на макроикономическата стабилност, възстановяване на устойчивостта на дълга и външната жизнеспособност, борба с корупцията и подобряване на управлението. Очаква се програмата да катализира мащабна външна подкрепа за преодоляване на финансовите дефицити на Украйна“, заявиха от МВФ.

Още: Украйна се нуждае спешно от около 60 млрд. долара

Фондът оценява, че в базовия сценарий общият финансов дефицит се изчислява на около 136,5 милиарда долара за периода 2026-2029 г. През 2026-2027 г. Украйна е изправена пред остатъчен финансов дефицит (като се вземат предвид съществуващите финансови ангажименти) от около 63 млрд. долара.

МВФ съобщи още, че приветства всички усилия за осигуряване на траен мир. В зависимост от напредъка към решаване на войната, програмата за Украйна при необходимост ще бъде преразглеждана.

МВФ настоява Украйна да девалвира националната си валута