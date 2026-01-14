Не само наблюдател, но и инвеститор: Държавата ще проучва за нефт и газ в Черно море (ВИДЕО)

"Днес взехме изключително важно решние, касаещо българската енергетика, а именно да обявим една дълго чакана новина, че българската държава чрез Българският енергиен холдинг (БЕХ) влиза в правата по търсене и проучване в дълбоко Черно море съвместно с OMV и NewMed", обяви министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков по време на брифинг в Министерски съвет. Той определи това като едно дълго чакано решение, което ще доведе до сигурност на доставките на енергийни ресурси. и уточни, че на 5 км на българската граница с Турция - турската страна е открила находище, което би задоволило нуждите на страната ни за 20 години напред, а сондаж до румънска територия има търговско откритие, което би задоволило националната ни консумация за 30 години напред.

Не само наблюдател, но и инвеститор

Министърът на енергетиката обърна внимание, че за първи път в новата история държавата няма да се облагодетелства единствено и само от концесионни такси, които за нефт и газ стигат до 30% от добива, но ще участва активно в правата за търсене и проучване.

"Процентът, който държавата с БЕХ ще се включи е 10%. Това е консервативният подход, в който държавата със сериозни и конкретни стъпки влиза не само като наблюдател, а като конкретен инвеститор", уточни министърът.

Той добави, че българската държава няма да дължи разходи по вече извършените три сондажа в Черно море, а ще инвеситра в новите два сондажа на компаниите.

Промени в БЕХ

За да изградим и в бъдеще сериозен капацитет ще създадем допълнителна дирекция в БЕХ ,която специално ще отговаря за търсенето и проучването на териотория на Черно море плюс критичните елементи в Маришкия басейн в Стара Загора. ОЩЕ: Започват реалните сондажи за нефт и газ в българската част на Черно море