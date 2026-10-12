Няма риск от прекъсване на доставките на горива, но може да има нов ръст на цените: Икономист от ИПИ с предупреждение

Няма риск от прекъсване на доставките на горива. Ако атаките по кораби продължат, може с по-високи застраховки, да се види допълнителен ръст на цените на горивата. Затова предупреди Адриан Николов от Института за пазарна икономика пред bTV. Още: Предупреждение за нов и по-голям ръст на цената на горивата: Експерт с коментар ще нарани ли Тръмп петролните компании в САЩ

До какво ще доведе "сделката" между Тръмп-Путин?

Още: Тръмп подписа указ, разрешаващ на всички американци да купуват дизел без данъци

Според него "сделката", която сключи американският президент Доналд Тръмп с руския деспот Владимир Путин за дизеловото гориво, няма да има никакъв ефект. Сделката между двамата президенти по никакъв начин няма да повлияе върху цените на горивата, изтъкна Николов.

Според него повечето държави се опитват "да се заиграят" с акциза на горивата, но въпросът е какъв ще бъде ефектът върху бюджета, особено ако се махне и ДДС-то. Всеки един отказ от приход, ще има дългов и дефицитен проблем за бюджета, предупреди Николов.

Икономистът от ИПИ изрази притеснението си, че ако правителството на Румен Радев продължи със сегашните си мерки, то те биха могли да се отразят както на цените на горивата, така и на цените на хранителните стоки в магазините.

Още: Цената на газа пада с 4-5 цента: Петролната и газова асоциация обяви има ли злоупотреби на пазара на горива