Нов пазар: Кое увеличи в пъти повече вноса от Естония за България?

Близо шест пъти се е увеличил вноса на стоки от Естония за България само за последните четири години, става ясно от отговор на парламентарен въпрос на икономическият министър в оставка Петър Дилов до депутата от ПП-ДБ Джипо Джипов, показа справка на Actualno.com. В своето питане народният представител отчита видимия ръст на вноса на стоки от скандинавската страна.

И двете страни отчитат ръст в обмена на стоки и то с добавена стойност. "Естония е малък, но стабилен партньор в рамките на ЕС. Търговията помежду ни се улеснява и от сътрудничеството в инициативата "Три морета", която цели подобряване на транспортната и дигиталната свързаност по оста Север-Юг в Източна Европа", пише Дилов.

Според изнесените данни от НСИ от близо 46 милиона евро внос от Естония за 2022 г., към 2025 г. тази стойност вече възлиза на 243 милиона евро (и то само за периода януари - септември същата година).

Снимка на естонската столица Талин: iStock

за 2022 г. - ръст от 2,8% спрямо предходната година, основно се внася мляко, сметана, подсладители, апарати за измерване на контрол на величини, осцилоскопи, апарати за откриване на лъчения, козметични продукти, гримове, центрофуги и др.

за 2023 г. - ръст от 110% спрямо предходната година, започва внос на амоняк, плавателни бойни кораби, спасителни лодки, рязък скок на вноса на сребро, смартфони и др.

за 2024 г. - ръст от още 106% спрямо предходната година, започва внос и на тонове злато (близо 1600 за първи път), монети, машини и апарати, смартфони, центрофуги и др.

за януари-септември 2025 г. - ръст от 92% спрямо предходната година, увеличава се значително вноса и на злато, и на монети, и на машини, както и нов внос на олио.

Източник: Народно събрание

