Работят, но са бедни: НСИ с тревожни данни за доходите на българите

Минималната работна заплата в България е най-ниска сред страните от Европейския съюз. Въпреки повишаването й всяка година, у нас тя остава най-ниска в региона - по-ниска е от тази в Турция, Албания, Сърбия. Това заяви председателят на Националния осигурителен институт (НСИ) доц. д-р Атанас Атанасов по време на публична експертна дискусия на тема "Млади семейства и доходи".

Най-ниска сред страните от ЕС

Средната работна заплата в България, която през 2007 г. е 431 лв., през 2025 г. минава 2500 лв., а минималната - от 180 лв. през 2007 г. нараства до 933 лв. през 2024 г., показват данните.

През 2008 г. минималната работна заплата съвпада с линията на бедност, а с течение на времето заплатата нараства значително в сравнение с линията на бедност.

"За последните 5 години реалната средна работна заплата се е увеличила с близо 50%. Това не ни успокоява, тъй като ако се сравним с останалите държави в ЕС, в България тя е най-ниска сред страните от ЕС. По-ниска е дори и сред страни извън ЕС, като у нас е по-ниска от Турция, Сърбия, Албания, и др., като е далеч от всички други страни в и извън ЕС", обясни Атанасов.

България е държавата с най-голямо неравенство на доходите, преди нас са само Латвия и Литва сред страните от ЕС.

Под линията на бедност

Броят на хората под линията на бедност - през 2008 г. те са около 1.6 млн., като през годините той намалява, но през 2024 г. бедните са 1.4 млн. души, като това е в пряка зависимост от броя на хората в страната - населението непрекъснато намалява, показват още данните на НСИ. Броят на лицата под линията на бедност остава значително висок.

"Ако ние продължим тази тенденция, ще очакваме и в бъдеще същата тенденция - доходите ще растат, но неравенството в ЕС ще е същото. Решение на въпроса е да се помисли дали да не се промени данъчно-осигурителния модел в страната", препоръча директорът на НСИ.

Второто направление е - ако не се променят данъците, то тогава трябва да се оптимизира сегашната работа на държавата, и в момента държавата не знае кое семейство е под линията на бедност, особено за екстремната бедност. В Португалия, например, 16 институции обменят данни, за да се борят с бедността, като водеща от тях е полицията, която се сътрудничи с местните власти. И третото направление - засилено образование може да извади хората от бедност, - в страни, където има образование, няма бедност, или поне е с минимални нива, обясни директорът на Института.