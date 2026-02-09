Оставката на Румен Радев:

Работят, но са бедни: НСИ с тревожни данни за доходите на българите

09 февруари 2026, 11:11 часа 199 прочитания 0 коментара
Работят, но са бедни: НСИ с тревожни данни за доходите на българите

Минималната работна заплата в България е най-ниска сред страните от Европейския съюз. Въпреки повишаването й всяка година, у нас тя остава най-ниска в региона - по-ниска е от тази в Турция, Албания, Сърбия. Това заяви председателят на Националния осигурителен институт (НСИ) доц. д-р Атанас Атанасов по време на публична експертна дискусия на тема "Млади семейства и доходи".

ОЩЕ: Минималните заплати в ЕС през януари 2026 г.: България е далеч на дъното

Най-ниска сред страните от ЕС

Средната работна заплата в България, която през 2007 г. е 431 лв., през 2025 г. минава 2500 лв., а минималната - от 180 лв. през 2007 г. нараства до 933 лв. през 2024 г., показват данните.

През 2008 г. минималната работна заплата съвпада с линията на бедност, а с течение на времето заплатата нараства значително в сравнение с линията на бедност.

"За последните 5 години реалната средна работна заплата се е увеличила с близо 50%. Това не ни успокоява, тъй като ако се сравним с останалите държави в ЕС, в България тя е най-ниска сред страните от ЕС. По-ниска е дори и сред страни извън ЕС, като у нас е по-ниска от Турция, Сърбия, Албания, и др., като е далеч от всички други страни в и извън ЕС", обясни Атанасов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Стана ясно колко евро са нужни за издръжка на човек в България

България е държавата с най-голямо неравенство на доходите, преди нас са само Латвия и Литва сред страните от ЕС.

Под линията на бедност

Броят на хората под линията на бедност - през 2008 г. те са около 1.6 млн., като през годините той намалява, но през 2024 г. бедните са 1.4 млн. души, като това е в пряка зависимост от броя на хората в страната - населението непрекъснато намалява, показват още данните на НСИ. Броят на лицата под линията на бедност остава значително висок.

"Ако ние продължим тази тенденция, ще очакваме и в бъдеще същата тенденция - доходите ще растат, но неравенството в ЕС ще е същото. Решение на въпроса е да се помисли дали да не се промени данъчно-осигурителния модел в страната", препоръча директорът на НСИ.

ОЩЕ: Колко са хората под линията на бедност у нас?

Второто направление е - ако не се променят данъците, то тогава трябва да се оптимизира сегашната работа на държавата, и в момента държавата не знае кое семейство е под линията на бедност, особено за екстремната бедност. В Португалия, например, 16 институции обменят данни, за да се борят с бедността, като водеща от тях е полицията, която се сътрудничи с местните власти. И третото направление - засилено образование може да извади хората от бедност, - в страни, където има образование, няма бедност, или поне е с минимални нива, обясни директорът на Института.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
НСИ минимална работна заплата линия на бедност
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес