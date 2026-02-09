Промяна в цената на петрола заради преговорите между Иран и САЩ

Цените на петрола слязоха надолу в понеделник, 9 февруари, движени от сигнали, че напрежението в Близкия изток може би се успокоява. Причината за това - публичните изявления, че преговорите между САЩ и Иран относно ядрената програма на Техеран ще продължат. Американският президент Доналд Тръмп описа преговорите в оманската столица Маскат като „много добри“, като заяви, че иранците са демонстрирали силно желанието си да постигнат ново споразумение.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент, който е референтен за Европа, паднаха до цена от 67,09 долара за барел към 8:30 ч. българско време, което е спад с 0,8% от предходната цена на затваряне на сесията - 67,66 долара.

Американският бенчмарк West Texas Intermediate (WTI) спадна с 0,8% до 62,76 долара за барел в сравнение с 63,31 долара в предходната сесия.

Намаляването на напрежението около Иран движи цените

Изразявайки задоволство от първия кръг преговори в Маскат, Тръмп заяви: „Имахме много, много добри преговори с Русия и Украйна, както и с Иран. Изглежда, че Иран иска да сключи споразумение и го желае много силно". В същото време американската "армада" е в състояние на готовност в Близкия изток, а се появиха и изказвания на ирански депутат, че САЩ са предлагали предварително уговорени удари и съответна реакция от Техеран: Ирански депутат: Тръмп ни предложи предварително уговорени военни удари (ВИДЕО).

Иранският президент Масуд Пезешкиан също заяви, че преговорите със САЩ са знак за напредък.

Тези събития отслабиха напрежението в региона около Иран - един от най-големите производители на петрол в света, владеещ Ормузкия проток, който е ключов маршрут за глобалните доставки на суров петрол. Това, от своя страна, оказа натиск за понижение на цените на петрола.

Междувременно Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, позволяваща налагането на допълнителни мита върху стоки, внасяни от страни, които пряко или непряко закупуват стоки или услуги от Иран. Съгласно заповедта, САЩ могат да наложат допълнително мито от 25% върху продукти, внасяни от търговски партньори на Техеран.

Изявления от Фед също влияят

Отделно, заместник-председателят на Федералния резерв (Фед) Филип Джеферсън заяви, че е „предпазливо оптимистичен“ относно перспективите за американската икономика. Той отбеляза, че силният растеж на производителността може да помогне за връщането на инфлацията към целта на Фед.

Президентът на Фед в Сан Франциско Мери Дейли също заяви, че според нея може да са необходими едно или две допълнителни понижения на лихвените проценти, за да се противодейства на слабостта на пазара на труда.

На фона на тези събития доходността на 10-годишните американски държавни облигации се повиши с 2 базисни пункта - до 4,23%, докато индексът на долара остана непроменен на 97,6. Очакванията, че Фед ще продължи да понижава лихвените проценти, спомогнаха за ограничаване на спада в цените, предава Анадолската агенция.

