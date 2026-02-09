Оставката на Румен Радев:

Кой е новият изпълнителен директор на КРИБ

Кой е новият изпълнителен директор на КРИБ

Управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) утвърди Боян Митракиев за изпълнителен директор на КРИБ. Той ще заеме официално длъжността от 1 март 2026 година, съобщиха от Конфедерацията.

Евгений Иванов, който беше изпълнителен директор и член на УС на КРИБ в продължение на 27 години, ще заеме длъжността почетен изпълнителен директор, отговарящ за европейските проекти и програми.

Управителният съвет оценява високо дългогодишния, последователен и изключително ценен принос на Евгений Иванов за развитието на КРИБ и утвърждаването й като най-влиятелната работодателска организация в България.

Боян Митракиев завършва бизнес администрация в City University of Seattle и защитава докторска степен по обществени комуникации и информационни системи в Нов Български Университет. Притежава 15-годишен опит като консултант в сферата на публичните комуникации и информационните технологии. Преподава като асистент в катедра Национална и регионална сигурност в УНСС.

Спасиана Кирилова
